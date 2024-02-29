Зеленский: этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению в ЕС, РФ не собирается останавливаться

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 февраля, провел совещание по европейскому направлению. Он подчеркнул, что 2024 должен стать годом реальных переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом глава государства сообщил в традиционном вечернем обращении. Совещание касалось, в частности, отношений с Евросоюзом.

По словам президента, также были рассмотрены вопросы, касающиеся задач на этот год в целом.

"Наш приоритет очевиден: все существующие договоренности должны выполняться, и каждое звучащее слово должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении. И именно благодаря этому мы уже достигли исторических результатов", – подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению в ЕС. Уже весной 2024 г., подчеркнул он, могут начаться первые переговорные шаги. И также этот год должен стать временем максимального прагматизма в отношениях с соседями.

"Агрессор не собирается останавливаться. Это видят все. Они там, в Москве, хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны это осознавать. Если упадет свобода кого-то одного, не выдержит свобода всех остальных. Такая реальность". Должны защищаться. И можем защититься. Должны достичь наших общих целей", – подчеркнул президент.

Накануне, 28 февраля, президент Украины в рамках саммита Украина-Юго-Восточная Европа провел ряд двусторонних встреч с лидерами Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Молдовы, Сербии и Боснии и Герцеговины. Они состоялись в столице Албании Тирани и были "совершенно прагматичными".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Албанию. Цель поездки – оборонное и политическое сотрудничество между странами, поддержка Формулы мира и работа над соглашениями о безопасности.

– Зеленский встретился с премьером Албании и выступил на открытии саммита "Украина – Юго-Восточная Европа". Глава государства подчеркнул: если не остановить российского диктатора Владимира Путина сейчас, он будет расширять свою агрессию.

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