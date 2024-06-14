Зеленский: главный результат саммита G7 – будет больше ПВО для наших городов

Для Украины главный результат 50-го саммита "Большой семерки" – это больше средств противовоздушной обороны для наших городов. Кроме того, 13 июня в Италии президент нашей страны Владимир Зеленский подписал два соглашения о безопасности – с Японией и США.

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Традиционное вечернее обращение к народу гарант записал, находясь в заграничной поездке. Видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

"Главный результат для нас – будет больше ПВО для наших городов. "Петриоты" – это фактически украинское слово. Будет и больше техники и других необходимых вещей для фронта. Решено и касательно использования российских активов в пользу Украины, есть первый весомый шаг G7 по 50 миллиардов долларов. Спасибо!" – сказал глава государства.

На саммите G7 и его полях Зеленский говорил с мировыми лидерами о наших потребностях и возможностях. Со всеми лидерами поднимался вопрос ускорения отправки в Украину заявленных пакетов.

В частности, переговоры состоялись с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Японии Фумио Кишидой, премьером Великобритании Риши Сунаком, главой Совета министров Италии Джорджей Мэлони, а также лидером США Джо Байденом.

Встречу с американским президентом Зеленский назвал хорошей и полезной.

"На протяжении всех этих дней я на связи с нашими военными, ежедневно – доклад главкома и постоянно – отчеты от министра обороны, других чиновников, от разведок. О ситуации на фронте, на основных направлениях – наша Донетчина, Харьковщина. Потребности наших воинов, детали поставки", – отметил гарант.

В один день наша страна подписала два соглашения о безопасности. Исторический результат с Соединенными Штатами "выводит наши отношения на уровень настоящего союзничества".

"Это сильнейшее соглашение с Америкой за все 33 года нашей независимости. Есть юридически обязывающая часть соглашения, есть абсолютно полезные детали по ПВО, самолетам. Мы зафиксировали, что Америка будет помогать Украине в поставке эскадрилей истребителей – столько истребителей, сколько нужно Украине. Будем над этим работать. Говорил с лидерами и об ускорении подготовки пилотов. Что важно – в соглашении с Америкой теперь зафиксировано, что будет поддержка Украины и во время войны, и во время мира. Реально долговременно", – рассказал президент.

Очень перспективное безопасное соглашение с Японией – первое со страной из-за пределов НАТО, из Тихоокеанского региона.

"Мы вообще вывели отношения с Японией на такое содержание, которое имеют далеко не все европейские страны. Украина очень это ценит. Мы работаем вместе и в сфере безопасности, и в политической, и в экономической. Зафиксировано 4,5 миллиарда долларов поддержки от Японии на этот год. Мы заинтересованы также, чтобы Украина и Япония были максимально партнерами в отстройке – восстановлении нормальной жизни нашим людям. И это будет. Мы об этом тоже договорились", – добавил Зеленский.

Сейчас у нее есть соглашения о безопасности со всеми странами G7. В общей сложности таких документов уже 17, еще 10 Киев готовит к подписанию.

Также состоялась встреча с действующей директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"Конечно, о поддержке нашего государства, наших институций, нашего общества. Благодарен за понимание. И очень вдохновляющая встреча с главой Всемирного банка [Аджаем Бангу] – мы говорили, в частности, о поддержке нашей энергетики, доступе людей, компаний, государственных институтов к необходимым средствам, чтобы восстанавливать разрушенные энерговозможности и строить новые. Благодарю Всемирный банк и лично председателя банка за готовность работать с этим.

И отдельно хочу поблагодарить всех наших партнеров сегодня за поддержку Саммита мира и помощь в привлечении лидеров и государств. Вместе мир точно может восстановить справедливость и вернуть честный мир. Все для этого мы делаем. Уже послезавтра [15 июня] – Саммит мира. Инаугурационный – сделаем первый реальный шаг к честному миру", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 июня в столице Бельгии Брюсселе также состоялась 23-я встреча в формате "Рамштайн". Основные темы переговоров – усиление противовоздушной обороны Украины, поставки артиллерии, а также работа коалиции дронов.

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