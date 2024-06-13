В Брюсселе пройдет новая встреча в формате 'Рамштайн': каких решений ждать Украине

В столице Бельгии Брюсселе в четверг, 13 июня, состоится 23-я встреча в формате "Рамштайн". Основной темой переговоров станет усиление противовоздушной обороны Украины.

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Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун-младший накануне прилетели в Бельгию, чтобы возглавить заседание. Оно начнется в 12:00 по Киеву, на сайте Пентагона будут транслировать встречу наживо.

О чем будут говорить на 23-м "Рамштайне"

Как накануне заявила на брифинге заместитель представителя минобороны США Сабрина Сингх, сейчас для Украины является приоритетом именно ПВО, чтобы защититься от российских воздушных атак.

"Это то, что ей нужно – будь то в виде Patriot или в других формах. Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины", – сказала она.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор ВВС США Пэт Райдер рассказал на брифинге 10 июня, что дискуссии, вероятно, будут частично сосредоточены на дальнейших усилиях по укреплению потенциала ПВО Украины, а также усилиям по укреплению оборонно-промышленной базы в Украине и во всем НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущий "Рамштайн" состоялся 20 мая. Тогда темой обсуждений стало наступление РФ на севере Харьковской области. Украина получила от партнеров ПВО, бронетехнику и боеприпасы.

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Несколько предыдущих "Рамштайнов" проводились онлайн. В настоящее время в Брюссель съедутся министры обороны и высокопоставленные военные чиновники почти 50 стран, чтобы обсудить продолжение войны в Украине и ее поддержку.

На 23-й встрече присутствует генсек НАТО Йенс Столтенберг. Глава украинской делегации – министр обороны Рустем Умеров.

Чего ждать Украине от 23-го "Рамштайна"

Как отметил Райдер, участники встречи обсудят текущий кризис в Украине и "поддержку со стороны международного сообщества в предоставлении украинскому народу средств, необходимых для защиты его суверенной территории".

Так, на днях было объявлено о новых пакетах помощи и планах союзников по дальнейшей поддержке Украины. Речь идет о дополнительных системах ПВО, способных сбивать баллистику, которой РФ атакует города и критическую инфраструктуру Украины.

В частности, США могут передать еще одну систему ПВО Patriot. По данным источников The New York Times, президент Джо Байден одобрил передачу Украине уже второго комплекса, который сейчас находится в Польше и защищает ротацию войск США.

По данным газеты, новая система может быть развернута на фронте уже через несколько дней, в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

В минобороны Норвегии в свою очередь заявили, что страна выделит 240 млн евро на усиление украинского ПВО.

Италия заявила о планах передать Украине дополнительную систему ПВО SAMP/T и новый пакет на 140 млн евро для мероприятий по инфраструктуре, железной дороге, здравоохранению, агропродовольственному сектору, гуманитарному сектору, а также по разминированию.

Эстония объявила о передаче нового пакета, в состав которого войдут пусковые установки ЗРК малой дальности Mistral и ракеты.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время Конференции по восстановлению Украины сообщил о передаче третьего Patriot, установок IRIS-T, Gepard, ракет и боеприпасов. Глава немецкого минобороны Борис Писториус объявил, что Берлин совместно Данией, Нидерландами и Норвегией предоставит 100 ракет для Patriot. Более 30 ракет-перехватчиков уже передано, а следующую партию поставят в ближайшие недели.

Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о прибытии истребителей F-16 в Украину летом 2024 года, после чего доставка боевых самолетов станет "на поток". Первые F-16 прибудут из Дании, другие – из Нидерландов.

Кроме того, Нидерланды положили начало инициативе поставки Украине Patriot и призвали другие страны Европы внести свой вклад для совместной передачи по меньшей мере одного полного комплекса в ближайшее время.