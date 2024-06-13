'Это приоритет для Украины': в Пентагоне назвали главную тему заседания в формате 'Рамштайн'

На заседании Контактной группы по обороне Украины в фрмате "Рамштайн" государства в первую очередь будут обсуждать возможности усиления противовоздушной обороны Украины, в том числе, комплексами Patriot. В центре внимания на встрече будет именно защита неба над Украиной.

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Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в среду, 12 июня. Как сообщалось ранее, следующее заседание "Рамштайна" состоится 13 июня, оно станет уже 23-м с начала полномасштабного вторжения России.

"Противовоздушная оборона является приоритетом для Украины. Это то, что ей нужно – будь то в виде Patriot или в других формах. Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения на завтрашнем заседании UDCG", – сказала представитель Министерства обороны США.

По словам Сингх, глава Пентагона Ллойд Остин вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США в среду вылетел в Брюссель для участия во встрече Контактной группы.

Он также примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в пятницу.

Как сообщал OBOZ.UA, участники Контактной группы "Рамштайн" с начала полномасштабной войны выделили для Украины 95 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности. Глава Пентагона Остин заверил, что Вашингтон продолжит оказывать регулярную помощь Силам обороны Украины.

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