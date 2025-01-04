Зеленский: готовимся к новому 'Рамштайну', будем убеждать помочь нам с воздушным щитом

На следующей неделе, 9 января в Германии состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате " Рамштайн ". Высшее военно-политическое руководство страны уже готовится к этому мероприятию.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к стране. По его словам, у украинской группы, которая примет участие в "Рамштайне", есть конкретное поручение: убедить партнеров помочь Украине с воздушным щитом.

"Сейчас уже готовимся к встрече в "Рамштайне". Десятки стран-партнеров (будут там), и среди них есть те, кто может увеличить наши возможности не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых бомб, от российской авиации. Будем об этом с ними говорить, будем убеждать. Жизнь нуждается в защите здесь и сейчас в Украине, и системы ПВО должны для этого работать", – отметил глава государства.

Президент поблагодарил партнеров, которые "это понимают и помогают нам с развитием воздушного щита".

Владимир Зеленский привел конкретные примеры, почему именно ПВО является первоочередной потребностью украинцев.

"Сейчас еще продолжаются спасательные работы в Свесе – в поселке Сумской области – после удара российских бомб. Попадание в дом. Разрушенный подъезд – квартиры с первого по пятый этаж. Повреждены также соседние дома. Еще один российский удар по жизни обычных украинских семей. Семь. людей ранены, и среди них ребенок, девочка – два года ей", – рассказал он.

Также президент сказал об ударах управляемых авиабомб по другим населенным пунктам Сумщины и Харьковщины.

"Сегодня же завершилась спасательная операция в Чернигове после ракетного удара – там более сорока домов и зданий были разрушены и повреждены. К сожалению, в Чернигове был погибший. И эта неизменная задача – усиливать нашу ПВО", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент рассказал о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, где главком ВСУ Александр Сырский докладывал о наших действиях на фронте.

"По всей линии фронта продолжаются жесткие бои, и наиболее горячо на Покровском направлении. Оккупант продолжает тратить бешеное количество своих людей в штурмах. Главком доложил также по ситуации в Курской области. В частности, в боях сегодня и вчера в районе только одного села Махновка на Курщине русская армия потеряла примерно батальон пехоты северокорейских солдат и русских десантников. И это ощутимо", – отметил Владимир Зеленский.

Он традиционно поблагодарил всех украинских защитников, но отдельно отметил воинов Сил специальных операций и 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду "за профессиональные и результативные действия".

Президент пообещал, что "в этом году будет много дипломатии", поскольку Украина стремится к миру. И проведение такой работы не "зрада".

"Настоящая дипломатия – такая, которая нам нужна, – может базироваться только на наших сильных позициях: безусловно, нашей армии, всего нашего народа, нашего государства", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Министр обороны США Ллойд Остин 7 января отправится в базу Рамштайн в Германии для участия в 25-й встрече Контактной группы по обороне Украины.

Еще 20 декабря 2024 года украинский министр обороны Рустем Умеров и Остин обсудили потребности Сил обороны перед "Рамштайном". Чиновники в телефонном разговоре выяснили, что в первую очередь нужно украинским защитникам.

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