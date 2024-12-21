Умеров и Остин обсудили потребности ВСУ перед заседанием 'Рамштайна': в Пентагоне озвучили детали разговора

Главы оборонных ведомств Украины и Соединенных Штатов Америки Рустем Умеров и Ллойд Остин обсудили потребности Сил обороны на фронте для отражения полномасштабной российской агрессии. Перед заседанием Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") чиновники выяснили, что, прежде всего, нужно украинским бойцам.

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Телефонный разговор министров состоялся в пятницу, 20 декабря, сообщили на официальном сайте Пентагона. Встреча контактной группы, как ранее рассказывал Умеров, должна состояться в январе 2025 года.

Кроме того, министры обсудили текущие события на фронте и международную поддержку Украины.

"Министр обороны США Ллойд Остин сегодня общался с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить динамику боевых действий и помощь США в области безопасности Украины", – сообщили в американском военном ведомстве.

Министры обсудили планирование следующего заседания в формате "Рамштайн", которое, как ожидается, состоится "в начале нового года".

Остин проинформировал Умерова о предоставлении США новой помощи в сфере безопасности Украине, которая позволит усилить способность ВСУ противостоять российской агрессии. Лидеры обсудили также важность поддержки со стороны партнеров Украины и предстоящие шаги по укреплению обороноспособности государства.

Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт, добавили в Пентагоне.

Напомним, что предыдущее заседание в формате Рамштайн было запланировано в Германии на 12 октября. Однако президент США Джо Байден упразднил свою поездку в Германию, в частности для участия в Контактной группе по обороне Украины, из-за урагана "Милтон". Поэтому заседание решили перенести.

Дату следующего "Рамштайна" пока не объявили.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Министерства обороны Рустем Умеров в формате видеоконференции провел разговор со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес. Речь шла о помощи Украине.

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