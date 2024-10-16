Встреча лидеров в формате 'Рамштайн' состоится в ноябре: у Байдена рассказали подробности

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая была перенесена, состоится в ноябре. Одновременно состоится и встреча лидеров стран в формате "Рамштайн".

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Об этом 16 октября сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она также добавила, что президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ближайшее время будут иметь телефонный разговор.

"Два лидера обсудят заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров. Оно пройдет в следующем месяце, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку, чтобы она победила в этом конфликте", – отметила Карин Жан-Пьер.

Спикер Белого дома не уточнила, где именно и какого числа может состояться встреча.

У Байдена и Зеленского не будет возможности встретиться во время поездки американского лидера в Европу, и это одна из причин, почему Байден должен позвонить Зеленскому раньше времени, отметила Карин Жан-Пьер. Она добавила, что когда Байден поговорит с Зеленским, президент США "объявит о существенном пакете военной помощи для Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, 25-е заседание контактной группы по помощи Украине должно было состояться в Германии 12 октября. Такая встреча впервые предполагалась на уровне лидеров стран.

Однако Джо Байден отложил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон", который приближался к южному побережью США. После этого в Пентагоне подтвердили, что "Рамштайн" перенесен на более поздний срок, но новую дату проведения заседания не выбрали.

Позже стало известно, что Байден все-таки прибудет в Германию – и не в ноябре, а в ближайшие дни. Почему во время этого визита Байден не сможет встретиться с Зеленским, Карин Жан-Пьер не объяснила.

На следующей встрече Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" ожидается объявление конкретных шагов для членства Украины в НАТО.

Зеленский ранее рассказывал, что на встрече в формате "Рамштайн" Украина постарается убедить партнеров, что нам необходимо "ощутимое усиление наших возможностей и позиций именно сейчас, в течение осенних месяцев". Он также неоднократно говорил, что шаги к НАТО включены в План победы Украины. Поэтому указанная встреча также необходима для выполнения этого плана.

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