Следующее заседание в формате 'Рамштайн' состоится в январе 2025 года: Умеров рассказал подробности

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится в январе 2025 года. Это будет уже 25 заседание, на котором лидеры государств будут обсуждать военную помощь Украине для борьбы с вторжением РФ.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг, 19 декабря, передает официальный Telegram-канал МО. Глава украинского оборонного ведомства отметил, что говорил об этом во время телефонного разговора со своим португальским коллегой Нуну Мелу.

"В январе встретимся лично в рамках очередного заседания формата "Рамштайн". Планируем детально обсудить дальнейшие шаги для усиления сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Португалией в 2025 году", – отметил Умеров.

Он рассказал, что с министром обороны Португалии также говорил о помощи Украине. Нуну Мелу заверил, что в 2025 году страна сохранит уровень помощи не ниже, чем в этом.

Отдельно чиновники говорили о взаимодействии по поставкам дронов для ВСУ, а также о перспективах сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Умеров предложил Португалии рассмотреть возможность направления средств на финансирование украинского производства.

Напомним, что предыдущее заседание в формате "Рамштайн" было запланировано в Германии на 12 октября. Однако президент США Джо Байден отменил свою поездку в Германию, в частности, для участия в Контактной группе по обороне Украины из-за урагана "Милтон". Поэтому заседание решили перенести.

Дату следующего "Рамштайна" пока не объявили.

В Белом доме ранее не исключили, что на следующем заседании Контактной группы могут выделить Украине новую военную помощь. Все заседания в этом формате несли за собой дополнительные обязательства для США по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал-майор Бундесвера Кристофер Фрейдинг считает, что следующий "Рамштайн" важно провести до инаугурации Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января. На заседание государствам необходимо показать, что поддержка Украины в борьбе с РФ будет оставаться неизменной.

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