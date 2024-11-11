В США признались, может ли Украина получить новую помощь на 'Рамштайне'

В администрации американского президента Джо Байдена не исключили, что на заседении Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") могут выделить Киеву новую ыоенную помощь. Все встречи "Рамштайна" несли за собой дополнительные обязательства для США в отношении Украины.

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На этот раз можно ждать того же. Об этом сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби на брифинге в воскресенье, 10 ноября.

"Еще не было ни одной встречи в "Рамштайне", где бы не было дополнительных обязательств. Я думаю, этого можно ожидать", – сказал Кирби.

Следующее заседание проведут в онлайн-формате. Его дату еще не объявляли. Однако в конце октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что заседание Контактной группы может состоятся "в ближайшие недели".

"То, что "Рамштайн" состоится онлайн, – это не впервые. Но сейчас президент хочет провести обсуждение на уровне лидеров стран", – уточнил советник Белого дома.

Он отметил, что это будет еще одним шансом для Соединенных Штатов показать лидерство и предоставить Украине то, что необходимо ее Вооруженным силам на фронте для борьбы с полномасштабным вторжением России.

Ранее в Белом доме сообщали, что очередной "Рамштайн", который был запланирован в Германии на 12 октября, но был отменен, состоится в ноябре в онлайн режиме. Президент США Джо Байден отменил свою поездку в Германию, в частности для участия в Контактной группе по обороне Украины, из-за урагана "Милтон".

Зеленский ранее рассказывал, что на встрече в формате "Рамштайн" Украина постарается убедить партнеров, что нам необходимо "ощутимое усиление наших возможностей и позиций именно сейчас, в течение осенних месяцев". Он также неоднократно говорил, что шаги к НАТО включены в План победы Украины. Поэтому указанная встреча также необходима для выполнения этого плана.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий глава США Джо Байден будет убеждать Конгресс и администрацию будущего президента Дональда Трампа в необходимости поддержки Украины. Эту тему он затронет 13 ноября, когда республиканец по приглашению Байдена посетит Овальный кабинет.

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