Следующий 'Рамштайн' важно провести до инаугурации Трампа, – генерал-майор Бундесвера

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины важно провести до того, как в Соединенных Штатах Америки официально сменится власть (инаугурация Дональда Трампа должна состояться 20 января). На "Рамштайне" нужно показать, что поддержка Украины в ее борьбе с полномасштабным вторжением России будет оставаться неизменной.

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Об этом сказал генерал-майор Бундесвера Кристофер Фрейдинг, главный координатор немецкой военной помощи Украине, передает Укринформ. Немецкий военный отметил, что нельзя исключать, что следующая администрация Белого дома все-таки решит сократить помощь Киеву.

Генерал выразил надежду, что заседание "Рамштайна" состоится в декабре до Рождества с участием администрации Байдена. Дискуссии по формату и времени продолжаются, заверил он.

По его словам, главы министерств обороны ФРГ, Франции, Британии, Польши и Италии вместе с главой украинского оборонного ведомства Рустемом Умеровым строят планы усиления на случай, если поддержка Киева Вашингтоном уменьшится.

"Мы должны больше сосредоточиться не только на восполнении пробелов, но и на том, что мы можем сделать, чтобы помочь украинцам выступать с позиции силы в течение следующих месяцев – несмотря на то, что может произойти, если поддержка США уменьшится. Мы должны понять, что можем сделать для укрепления Вооруженных сил Украины независимо от того, что будет происходить в США", – подчеркнул Фрейдинг.

Также он сказал, что Германия будет продолжать поддерживать Украину, вне зависимости от каких-либо изменений в правительстве.

"Вы действительно можете положиться на немецкую политику. Народ Германии будет поддерживать вас вне зависимости от выборов. Германия продолжит оказывать военную поддержку, а также энергетическую и гуманитарную помощь без перерыва на рождественские праздники", – заверил военный.

Ранее в Белом доме сообщали, что очередной "Рамштайн", запланированный в Германии на 12 октября, но отмененный, состоится в ноябре в онлайн режиме. Президент США Джо Байден отменил свою поездку в Германию, в частности, для участия в Контактной группе по обороне Украины из-за урагана "Милтон".

Дату следующего заседания еще не объявили.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме не исключили, что на следующем заседании "Рамштайна" могут выделить Украине новую военную помощь. Все встречи Контактной группы несли за собой дополнительные обязательства для США по Украине.

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