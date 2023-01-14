Зеленский хочет лично посетить ООН и выступить на Генассамблее в канун годовщины вторжения РФ, – Джапарова

Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично посетить заседание Генеральной Ассамблеи ООН, запланированное на 23 февраля. Решение о том, состоится ли эта поездка главы государства, будет зависеть от многих факторов, в частности, от ситуации на фронте и рисков нового наступления РФ в феврале.

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Об этом в интервью Associated Press заявила первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. В случае приезда украинский президент намеревается выступить перед представителями 193 государств накануне первой годовщины полномасштабного нападения России на Украину.

Джапарова, в частности, отметила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Организацию Объединенных Наций, чтобы выступить на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи, состоящей из 193 членов, накануне первой годовщины полномасштабного российского вторжения 24 февраля в Украину. Эта поездка состоится, если позволят соображения безопасности.

Для выезда Зеленского за пределы страны, подчеркнула первая заместительница министра иностранных дел Украины, необходимо стечение многих факторов. Прежде всего при принятии решения будет учитываться военная ситуация на местах и ​​предупреждение разведки Украины о том, что Россия планирует "очень серьезное наступление в феврале".

"Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать. Но все еще под вопросом, будет ли ситуация с безопасностью таковой, чтобы позволить ему приехать", – подчеркнула Джапарова.

Если поездка Зеленского на Генассамблею ООН состоится – она станет вторым за время полномасштабного вторжения России выездом президента Украины за пределы страны. До этого впервые Зеленский выезжал за границу 21 декабря, когда он неожиданно посетил Вашингтон.

Тогда Зеленский отправился в США, чтобы встретиться с президентом страны, ставшей мощным союзником Украины в борьбе против российской агрессии, Джо Байденом и американскими конгрессменами. В ходе своего выступления в Конгрессе США Зеленский поблагодарил американцев за поддержку и за то, что с их помощью Украина уже почти год противостоит агрессии ядерного государства, в разы превосходящего нашу страну по количеству населения, вооружению и территории.

Напомним, по данным посла Украины при ООН Сергея Кислицы, заседание Генассамблеи ООН состоится 23 февраля. В годовщину начала полномасштабного вторжения в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, пройдет глобальный саммит мира. Он будет проведен при посредничестве главы ООН Антониу Гуттереша, а его участники будут искать решения для перехода острой фазы войны в дипломатическую.