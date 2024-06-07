Зеленский и Макрон в Париже подписали соглашение на 200 млн евро для Украины и обсудили противодействие РФ. Все детали и видео

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон 7 июня провели совместную пресс-конференцию. Между странами подписаны соглашения, касающиеся экономическое сотрудничества и совместного производства оружия.

Кроме того, Париж в рамках Фонда реконструкции выделит 200 миллионов евро для компаний, которые будут инвестировать в восстановление критической инфраструктуры нашей страны. При этом 60 миллионов евро будут направлены именно на энергетический сектор. Запись брифинга доступна на YouTube-канале Офиса президента Украины.

"Украина ценит всю поддержку, оказываемую Францией с первых дней этой страшной войны. Это поддержка нашей защиты на фронте, обороны наших городов от российских ударов и глобальное – совершенно справедливое – давление на Россию за эту несправедливую войну", – отметил Зеленский в Telegram.

Гарант высоко оценил политическое сотрудничество с Парижем и на двустороннем уровне, и в Евросоюзе. Также он сказал, что "есть новый оборонный пакет для Украины", который "действительно поможет".

"Мы договорились об открытии в Украине офиса KNDS – французской компании, вместе с которой будем производить в Украине боеприпасы для артиллерии 155-го калибра...

И сегодня же мы подробно прошлись по вопросу о возможности Франции усилить нашу боевую авиацию. Имеем положительное решение о тренировке пилотов и инженеров и получении французских самолетов", – рассказал глава Украинского государства.

Начиная пресс-конференцию, Эммануэль Макрон поблагодарил Зеленского за то, что тот днем ранее, 6 июня, приехал во французский регион Нормандия в честь 80-летия высадки союзников.

Это имело символическое значение, подчеркнул президент Французской Республики. Ведь это "объединило прошлое, чествование памяти о высадке союзников на наши пляжи в 1944 году, и настоящее – праведную войну, которую сегодня Украина ведет за свою свободу против агрессии, которую Россия начала больше двух лет назад в самой брутальной форме".

Макрон пообещал: Украина может рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны Франции "столько, сколько нужно". Он также выступает за евроинтеграцию нашей страны и будущее членство в НАТО.

"Мы оглашаем о поставках первой серии самолетов Mirage 2000 и о начале подготовки пилотов штурмовиков и механиков для обслуживания этих самолетов", – сказал политик.

Также он пообещал, что его государство "укомплектует полностью и обучит персонал полной бригады" военнослужащих ВСУ.

"Хочу подчеркнуть: мы не воюем против России, мы хотим контролировать процесс эскалации. Но при этом мы не можем оставить Россию навязывать свои собственные лимиты, "красные линии" касательно нашего военного сотрудничества. Украина имеет легитимное право на самооборону", – заявил французский лидер.

Париж также расширит мандат Французского агентства развития, чтобы прикомандировать 20 своих технических экспертов к различным ключевым министерствам Украины "для ускорения работы по стандартизации".

Что касается потенциальной отправки западных инструкторов на украинскую территорию, то Макрон сообщил: по крайней мере еще несколько стран соглашаются с подобным вариантом. Президент Франции подчеркнул, что не считает такой шаг эскалацией.

Он заявил о желании сформировать коалицию, которая должна "ответить на запрос Украины" относительно обучения военных на ее территории. Конкретных решений пока не принято, а подробностей Макрон не раскрыл.

"Поддержка началась с первого дня войны и будет продолжаться до последнего. Этот последний день наступит, когда Украина будет освобождена и снова будет счастливой", – заверил политик.

Зеленский в свою очередь несколько раз благодарил Париж и других союзников. Например, он поблагодарил Францию и партнеров за возможность уничтожать российское оружие и позиции, с которых агрессор ведет обстрелы по Харьковщине.

"Именно такие смелые антитеррористические шаги нужны и дальше – Путин должен чувствовать, что это его возможности ограничены, а не тех, кто защищает свои жизни", – отметил он.

Позже, отвечая на журналистские вопросы, Зеленский подчеркнул: Киев поддерживает инициативу Макрона по отправке иностранных инструкторов в нашу страну. "Это просто сокращает путь к обучению", – объяснил президент.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский прибыл во Францию 6 июня. В городе Сен-Лоран-сюр-Мер, на территории мемориала Omaha Beach, он вместе с Эммануэлем Макроном, Джо Байденом и другими принял участие в церемонии, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии. Политики просмотрели документальный фильм об этой тяжелой операции Второй мировой, а также историческую реконструкцию события.

– 7 июня президент Украины выступил перед Национальным собранием Франции.

– В этот же день Зеленский провел переговоры с Байденом. Последний объявил о новом пакете оружия для ВСУ на сумму 225 миллионов долларов. Кроме того, украинский глава в Париже встретился с представителями Конгресса США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!