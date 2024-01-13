Зеленский и Сунак посетили украинских военных в одном из киевских медучреждений. Фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего своего визита в Украину 12 января вместе с главой украинского государства Владимиром Зеленским проведал в больнице раненных военных. Они проходят лечение в одном из медицинских учреждений в Киеве.

Видео дня

Ою этом проинформировали на сайте Офиса президента. Украинские воины, которые получили серьезные травмы на Запорожском и Купянском направлениях, а также в районе Авдеевки рассказали, что хотят быстрее выздороветь и вернуться на службу.

Самым главным своим желанием защитники Украины назвали победу нашего государства над российскими оккупантами.

Как говорится в сообщении, Сунак был поражен мужеством солдата Ильи Герасименко. Военный лишился ноги после отбития штурма вражеской армии. Сейчас он готовится к протезированию и не смотря ни на что планирует вести активный способ жизни.

Младший сержант Михаил Гондерук рассказал Сунаку и Зеленскому, что больше всего хочет встретится со своей семьей, в частности с братом и с отцом, которые также защищают Украину на фронте. Гондерук намерен большую часть своей жизни посвятить военному делу.

Также украинский президент и британский премьер пообщались с лейтенантом Назарием Ковалем, который также готовится к протезированию. Сунак сказал, что две дочки бойца будут гордиться тем, что их отец сделал для Украины.

"Глава государства поблагодарил воинов за защиту Украины и пожелал скорейшего выздоровления. За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, верность военной присяге Владимир Зеленский вручил защитникам ордена "За мужество" ІІІ степени", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский раскрыл детали относительно подписанного с Великобританией исторического соглашения по безопасности. Он подчеркнул, что это первое двустороннее соглашение, реализующее базовую договоренность "Большой семерки" относительно нашей защиты и роста в сфере безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!