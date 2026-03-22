Зеленский: из-за облегчения санкций РФ увеличила продажу нефти и это дает ей чувство безнаказанности

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украинцев регулярными обстрелами. В течение недели враг примели против мирных жителей более полутора тысяч ударных дронов, запустил более 1200 авиабомб и несколько ракет.

Облегчение американский санкций против РФ дало возможность агрессору заработать больше денег для продолжения войны. Об этом в Telegram сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Российский террор

По информации главы государства, за прошедшую неделю с 16 по 22 марта страна-агрессор Россия выпустила по Украине почти 1550 ударных дронов, более 1260 управляемых авиационных авиабомб, а также две ракеты.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в течение этой же недели россияне увеличили объемы продаж сырой нефти для заработка на войну против Украины. По словам президента, прибыль дает России чувство безнаказанности.

"Поэтому давление должно продолжаться, а санкции – работать. Теневой флот России не должен чувствовать себя в безопасности в европейских водах или каких-либо других. Танкеры, работающие на бюджет войны, можно и нужно останавливать и блокировать, а не только отпускать. Я благодарю каждого лидера, который принимает соответствующие решения. Это приближает достойный мир", – сообщил президент.

Напомним, в ночь на 22 марта российские оккупанты атаковали дронами Киевскую область. Под ударом оказалась Броварская громада. Повреждены жилые дома и сооружения на территории трех предприятий, возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска атаковали город Сумы. Когда на место попадания прибыли специалисты ГСЧС для проведения обследования – враг ударил во второй раз.

