Зеленский: консенсуса Запада по дальнобойности нет, нужно найти ключ хотя бы к одной стране

Украинские власти работают с мировыми лидерами над разрешением на дальнобойные удары по российской территории. Подытожить результат этих переговоров можно будет с президентом США Джо Байденом на сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским журналистам во время визита в Италию. Его транслировали в эфире телемарафона. Президент отметил, что консенсуса Запада по дальнобойности до сих пор нет. И нужно "найти ключ к хотя бы к одной стране".

"Я работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда тоже не было консенсуса. Но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться. Рассчитываем на это", – добавил Зеленский.

Президент также рассказал, что во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони обсуждал поставки Украине системы SAMP-T. И что эта система будет в Украине.

"Мы говорим и работаем, чтобы приблизить этот день, он очень близок. Это позитив", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что обсуждал с Мелони "дальнобойную справедливость для Украины. Потому что Италия - одна из тех стран, на которые мы рассчитываем".

"В целом идет неустанная работа над этим проектом. Именно поэтому я встречался с министром обороны США Ллойдом Остином, встречался с министром обороны Германии Борисом Писториусом, а также с канцлером Германии Олафом Шольцом. Также я разговаривал в ночь, когда ехал, с президентом Макроном. И вот теперь мы встретились и поговорили об этом с Джорджией Мелони", – рассказал журналистам президент.

Зеленский отметил, что если ситуация в Украине позволит ему выехать в сентябре на Генассамблею ООН, то тогда будут подведены итоги всех этих встреч.

"Это будет финальная точка, разговор уже с президентом США Джо Байденом. И я очень надеюсь на результат", – резюмировал политик.

В этом же интервью президент Украины сообщил, что ситуация на Покровском направлении на протяжении последних нескольких дней была несколько лучше, чем прежде. Однако она остается непростой.

Напомним, что, находясь с официальным визитом в Италии, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром этой страны Джорджей Мелони. В ходе переговоров речь шла о восстановлении и восстановлении Украины, в частности, энергетической системы, разрушенной Россией.