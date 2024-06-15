Зеленский мощно обратился к участникам Саммита мира и призвал дать шанс дипломатии

Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам инаугурационного Саммита мира в Швейцарии заявил, что сегодня десятки стран со всего мира далось дать шанс дипломатии. По словам президента, единственный, кто желал преступной и совершенно неспровоцированной агрессии против Украины – это российский диктатор Владимир Путин.

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Глава государства подчеркнул, что мир сильнее агрессора, ведь участники саммита мира объединились ради принципов Устава ООН, международного права и глобальной безопасности. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

Президент отметил, что Украине удалось объединить на первом инаугурационном саммите мира сто стран и международных организаций. Также глава государства подчеркнули, что еще часть стран и лидеров проявили интерес к саммиту и отреагировали на миротворческий импульс Формулы мира.

Зеленский подчеркнул, что Украине удалось вернуть миру идею о том, что коллективные усилия способны остановить войну и установить справедливый мир. Также президент выразил уверенность, что эта идея точно сработает, потому что мир имеет силу.

"Формула мира была представлена ​​на встрече G20 в Индонезии. После этого состоялись четыре встречи советников по национальной безопасности, и каждая встреча приближала мир к первому Саммиту мира. Сначала – Копенгаген, Дания. Была заложена хорошая основа. Далее – Джидда, Саудовская Аравия. Фантастическое гостеприимство, которое помогло привлечь больше стран. Следующий этап – встреча на Мальте, очень продуктивная. И четвертая встреча – в Давосе, тогда было уже 82 участника. Именно после той встречи стало ясно и после нашего с вами разговора, госпожа президент, во время моего визита в Швейцарию, стало ясно, что мы готовы к первому, инаугурационному Саммиту мира", – заявил президент Украины.

Президент подчеркнул, что на Саммите мира в Швейцарии представлены все части мира, все континенты и разные нации. Однако взгляд, идеи и лидерство каждого народа одинаково важны. По словам Зеленского, все, о чем будет договорено на Саммите, станет частью столь нужного всем миротворческого процесса.

Напомним, Украина уже готовит второй Глобальный саммит мира, участие в котором может принять и страна-агрессор Россия. Это будет возможно при условии, что РФ будет не диктовать свои условия, а слушать, что ей говорят другие государства.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что путь к миру будет долгим, потому что Украина имеет дело с террористами. При этом глава государства подчеркнул, что этот путь должен базироваться на уставе ООН и международном праве.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова презентовать представителю страны-террориста России "Формулу мира" президента Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что ни о каких территориальных компромиссах не может быть речи.

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