Зеленский: мы хотим мира, но как можно достичь мира с Россией? Только путём победы на поле боя

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. Однако достичь его можно только путем победы над Россией на поле боя.

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Об этом украинский лидер заявил во время посещения села Ягодное на Черниговщине 3 апреля, в годовщину его освобождения от российских оккупантов, сообщает "Укринформ". Он подчеркнул, что единственное условие достигнуть мира с государством-террористом – это остановить его на своей земле.

"Иначе после Украины она пойдет в Европу, и вы (здесь) можете видеть результат (российской агрессии. – Ред.)", – подчеркнул Зеленский.

Напомним: в рамках поездки в Ягодное глава государства заявил, что Украина готовится к деоккупации своих территорий – у захватчиков еще есть время уйти с чужой земли, иначе они будут уничтожены. Также президент посетил школу, в подвале которой оккупанты почти месяц удерживали гражданских украинцев в заложниках.

"Около 400 человек жили в Ягодном до оккупации и около 370 из них побывали в этом подвале", – сказал Зеленский.

Вместе с ним школу в Ягодном посетили вице-канцлер Германии Роберт Хабек, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, а также руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 апреля украинские защитники освободили Черниговскую область от российских оккупантов. В годовщину изгнания ВСУ путинской армии президент Владимир Зеленский напомнил о преступлениях, совершаемых захватчиками на Черниговщине;

– в конце марта оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные со страной-агрессором населенные пункты Черниговской области Украины. Под вражеским огнем оказался населенный пункт Городище.

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