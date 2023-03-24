newspaper
img

Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: погиб мирный житель

Ольга Липич
War
1 минута
1,5 т.
Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: погиб мирный житель

Оккупационные войска России днем 24 марта в очередной раз обстреляли пограничные со страной-агрессором населенные пункты в Черниговской области Украины. Под вражеским огнем оказался город Городище.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Север" в Telegram. Как отмечается, обстрел произошел около 12:20.

Оккупанты, вероятно, били по украинскому региону из миномета 120 мм. В результате атаки вражеской армии России погиб местный житель. Кроме того, сгорел частный дом.

Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: погиб мирный житель
Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: погиб мирный житель

"В очередной раз подчеркиваем, что посещение пограничной полосы крайне опасно для жизни. Призываем переместиться вглубь территории не менее чем на 20 км", – говорится в сообщении ОК "Север".

Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: погиб мирный житель

Отметим, что в ночь на 24 марта оккупанты произвели массированный обстрел пограничной с РФ Сумской области Украины из разных видов вооружения. В городе Белополье в результате обстрелов погибли двое мирных жителей, есть сильные разрушения.

Враг бил по региону из ствольной артиллерии, РСЗО "Град", а также совершил авиационные атаки и удары дронами-камикадзе Shahed-131/136. В общей сложности под огонь российских военных попали Белопольская, Ворожбянская, Речковская и Николаевская поселковые громады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта российская оккупационная армия устроила очередную воздушную атаку на Украину. Враг применил ракеты, авиабомбы и дроны Shahed-136.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!