Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: погиб мирный житель

Оккупационные войска России днем 24 марта в очередной раз обстреляли пограничные со страной-агрессором населенные пункты в Черниговской области Украины. Под вражеским огнем оказался город Городище.

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Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Север" в Telegram. Как отмечается, обстрел произошел около 12:20.

Оккупанты, вероятно, били по украинскому региону из миномета 120 мм. В результате атаки вражеской армии России погиб местный житель. Кроме того, сгорел частный дом.

"В очередной раз подчеркиваем, что посещение пограничной полосы крайне опасно для жизни. Призываем переместиться вглубь территории не менее чем на 20 км", – говорится в сообщении ОК "Север".

Отметим, что в ночь на 24 марта оккупанты произвели массированный обстрел пограничной с РФ Сумской области Украины из разных видов вооружения. В городе Белополье в результате обстрелов погибли двое мирных жителей, есть сильные разрушения.

Враг бил по региону из ствольной артиллерии, РСЗО "Град", а также совершил авиационные атаки и удары дронами-камикадзе Shahed-131/136. В общей сложности под огонь российских военных попали Белопольская, Ворожбянская, Речковская и Николаевская поселковые громады.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта российская оккупационная армия устроила очередную воздушную атаку на Украину. Враг применил ракеты, авиабомбы и дроны Shahed-136.

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