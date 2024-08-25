Зеленский: мы знаем, где у РФ есть ПВО – вокруг дачи Путина, но не на Курщине

Системы противовоздушной обороны России прикрывают дачу диктатора Владимира Путина, Москву и Санкт-Петербург, но их нет на защите меньших населенных пунктов страны-агрессора. В частности, и на Курщине, куда быстро зашли украинские защитники и где РФ не может удержать территории.

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Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским журналистам, опубликованном 25 августа. В частности, он указал, что Путин ведет оккупацию Украину и не думает о своих собственных территориях.

"А мы прекрасно понимаем, что это именно так. Потому что мы знаем, где противовоздушная оборона в России. Мы сейчас наносим удары по их энергетике после того, как они бьют по нашей, по их военным аэропортам. И мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Все проверено", – сказал Зеленский.

Он добавил, что ПВО прикрывает недвижимость диктатора, столицу страны-агрессора и Санкт-Петербург, чего нельзя сказать про обычные российские города.

"Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дачи Путина, вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге, а в обычных городках, в Курской области, куда мы зашли быстро, там ничего нет. Да, там есть военные, есть их войска. Но такого ПВО мощного, как вокруг дома товарища Путина, у них нет", – рассказал Зеленский.

Президент добавил: таким образом, удержать Курщину Путин не может и "должен уже начать ощущать эту войну".

"И он будет ее ощущать. У нас нет больше никакого шанса. Потому что иначе, если вы его не останавливаете, если дипломаты мира не хотят его изолировать тотально, потому что он будет продолжать свои военные действия, убивать наших детей. Мы ему показали один раз сейчас. На Курском направлении", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW отметили, что для РФ важнее наступление на Донетчине, чем оборона Курщины. Враг концентрирует силы на Покровском и Торецком направлениях, а в Курскую область перебросил подразделения с запада Запорожья и севера Харьковщины.

А в The Washington Post пришли к выводу, что наступление на Курскую область обнажило иллюзорные "красные линии" РФ и показало пассивную реакцию Путина, резко контрастирующую с его риторикой в начале полномасштабной войны.

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