Зеленский: на следующей неделе будем работать ради единства мира в противостоянии террору

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что с начала новой рабочей недели Украина вместе с международными партнерами усилит противостояние терроризму, который обострил свою активность на ближневосточном континенте, внезапно атаковав суверенный Израиль. Дерзость поступка правоисламистских радикалов поразила мировую общественность и политиков, больше цивилизованные государства не могут наблюдать за ними сложа руки.

"Если террористы могут себе это позволить, значит это угроза далеко не одной стране. И на следующей неделе будем работать вместе с нашими партнерами ради единства мира в противостоянии террору. Различные международные мероприятия уже запланированы. Украинская позиция будет звучать как всегда в пользу единства и совместных действий", – сказал президент, традиционно обращаясь к украинцам через пресс-службу своего Офиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский также прокомментировал трагическую смерть от рук "ХАМАС" двух украинских граждан. Он выразил соболезнования их семьям и заверил, что виновные понесут наказание, так как расследование этих преступлений уже ведется.

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"Посольство Украины в Израиле, все наши дипломаты, которые занимаются этим регионом, вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем нашим людям, нуждающимся в помощи. Уже есть более сотни обращений в Посольство от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля. Еще раз обращаюсь ко всем гражданам Украины в Израиле: будьте внимательны и следуйте инструкциям местных сил безопасности", – сказал лидер нации.

Президент отдельно обратился к тем гражданам нашей страны, чье призвание и долг – помогать людям. Именно они создают почву для победы над российскими оккупантами, которые по сути такие же террористы и угрожают международному порядку и стабильности.

Зеленский перечислил имена тех, кто отличился заслугами мужества и самопожертвования за последние несколько трагических для Украины дней

Запорожская область. Капитан службы гражданской защиты Анатолий Безнос, фельдшер экстренной медицинской помощи Юлия Белыба, капитан полиции Сергей Хохоляк.

Херсон. Майор службы гражданской защиты Владимир Серган, сержант службы гражданской защиты Николай Силин, майор полиции Александр Скорняк, фельдшер экстренки Виталий Рудаков.

Харьковская область. Мастер-сержант службы гражданской защиты Сергей Осыка, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Назарько, фельдшер Яна Фесенко.

"Я благодарю каждого из вас! И конечно, со словами благодарности я обращаюсь к нашим воинам, защищающих Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. Я благодарю за стойкость и уничтожение оккупантов. Всем, кто борется и жертвует самым ценным ради целостности нашего государства", – резюмировал Зеленский в своей вечерней речи.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский поддержал Израиль в противостоянии с террористами ХАМАС. Он провел переговоры с премьером Нетаньягу и заверил, что Киев находит действия Иерусалима справедливыми и законными.

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