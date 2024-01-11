Зеленский назвал главное условие движения ВСУ вперед и предупредил о новом наступлении РФ

Силам обороны Украины очень сложно продвигаться вперед на фронте и освобождать захваченные российскими войсками территории с тем вооружением, которое сейчас есть в наличии. Основным условием успешного продвижения вперед на передовой является обеспечение ВСУ современной авиацией и системами противовоздушной обороны.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы представителей балтийских СМИ в четверг, 11 января. Пресс-конференция транслировалась на Youtube-канале Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что украинские воины пойдут вперед на поле боя, если будет разблокировано небо.

"Мы стоим там, где мы стоим. Как бы сложно нам ни было, 50% территории, которую они (российские войска. – Ред.) оккупировали два года назад, мы уже деоккупировали. Нам очень сложно с тем оружием идти вперед. Если мы разблокируем небо, мы пойдем вперед. Если не разблокируем небо, будем там, где сейчас находимся", – подчеркнул Зеленский.

Президент предостерег, что армия России будет готовить новые контрнаступательные действия. Учитывая, что российский диктатор Владимир Путин готовится к выборам, ему нужны новые "победы".

"Они будут готовить контрнаступательные действия. Да, будут. Когда? Понимая, что человек готовится к выборам, примерно понятно, что они хотят каких-то тактических, маленьких побед для того, чтобы информационно подниматься перед (выборами. – Ред.) и готовиться к чему-то глобальному и массовому после", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что он больше не будет озвучивать планы по контрнаступлению ВСУ и не будет говорить, чего наше государство может достичь в течение 2024 года. Однако он дал понять, что центром событий на фронте будет Крым и связанное с ним сражение с РФ в Черном море.

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