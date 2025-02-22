Зеленский не подпишет проект соглашения с США о полезных ископаемых – CNN

Соглашение между США и Украиной по редкоземельным минералам и другим природным ресурсам – в том виде, который предлагают американцы, – "это не то, что принял бы президент Владимир Зеленский". Предварительно, обсуждения будут продолжаться.

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Такими подробностями переговоров поделилось издание CNN, ссылаясь на неназванный источник. Собеседник указал, что Вашингтон требует от Киева слишком многого.

"Это странное предложение – пытаться взять у страны, которая является жертвой войны, больше, чем она потратила на оборону", – сказал журналистам источник.

В CNN заявили, что в пятницу, 21 февраля, между сторонами был достигнут некий прогресс. О чем именно речь, не уточняется.

Напомним, что в пятницу переговоры в рамках своего визита в Киев провел спецпосланник американского президента в вопросах Украины и РФ Кит Келлог.

По словам Зеленского, они обсудили ситуацию на фронте, освобождение украинских пленных и гарантии безопасности. По итогам встречи глава государства заявил, что Украина готова к "сильному, действительно полезному соглашению" с Соединенными Штатами.

После встречи Зеленского и Келлога планировалась пресс-конференция, но ее отменили (по данным СМИ, по просьбе американской стороны).

Комментируя встречу с главой Украины, Келлог заявил о "длинном и насыщенном дне" и "широких продолжительных дискуссиях". Он назвал Зеленского "боевым и отважным лидером нации в состоянии войны", что контрастирует с резкой критикой Дональда Трампа в адрес украинского президента.

Как ранее писал OBOZ.UA, 21 февраля Трамп заявил, что Украина должна относиться к Штатам так же, как к Европе, потому что Вашингтон тратит на помощь Киеву свои финансы.

Также он надеется, что страна "в ближайшее достаточно короткое время" подпишет соглашение о полезных ископаемых. "Или мы подпишем соглашение, или с ними будет много проблем", – сказал американский президент.

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