Зеленский о новом обстреле: РФ воспользуется войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше в Украине

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар российской армии в ночь на 14 марта. По его словам, одной из главных целей атаки стала энергетическая инфраструктура Киевской области.

Видео дня

Украинский лидер подчеркнул, что для нас критически важны производство и поставки ракет для систем ПВО, поскольку Россия может пытаться использовать войну на Ближнем Востоке, чтобы увеличить разрушения в Украине. Об этом сообщил в своем Telegram.

РФ не прекращает энергетический террор

Глава государства проинформировал, что в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях продолжаются работы по ликвидации последствий массированной российской атаки, к которым привлечены все необходимые службы.

"Основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона, но есть, к сожалению, также попадания и повреждения обычных домов, школ, гражданских предприятий. По состоянию на это время известно о четырех погибших людях. Мои соболезнования всем родным и близким. Много раненых, и люди еще обращаются к медицинским работникам", – подчеркнул Зеленский.

Президент сообщил, что во время ночной атаки российские войска применили около 430 беспилотников различных типов и десятки ракет. В частности, было зафиксировано 13 баллистических ракет, а общее количество ракет достигло 68. Силам противовоздушной обороны, по предварительным данным, удалось сбить 58 из них.

Украине нужны системы ПВО и ракеты к ним

Поэтому, по словам Зеленского, подобные атаки в очередной раз демонстрируют острую потребность Украины в системах ПВО и ракетах к ним, а все договоренности по поставкам и наращиванию производства должны реализовываться как можно быстрее.

"Россия будет пытаться воспользоваться войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше здесь, в Европе, в Украине. Именно поэтому нужно сознательно относиться к реальному уровню угрозы и готовиться соответственно, а именно: нам в Европе нужно развить такие производства ракет для ПВО – и особенно против баллистики – и всех других необходимых систем, которые позволят реально защищать жизнь, что бы ни происходило в любой другой части мира. Европа способна обеспечить такую надежность защиты. Спасибо всем, кто помогает!" – резюмировал глава государства.

Напомним, ночью РФ атаковала Киев и пригород баллистикой. Сообщалось о погибших и пострадавших в пристоличном регионе. В ряде районов области вспыхнули пожары и фиксировались разрушения.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 14 марта Россия устроила массированную комбинированную воздушную атаку на Украину, применив 498 средств воздушного нападения – почти 70 ракет различных типов и 430 беспилотников. Силы ПВО обезвредили 460 целей, в том числе 58 ракет и 402 беспилотники различных типов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!