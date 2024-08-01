Зеленский объяснил, почему оккупантам удалось продвинуться на фронте в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ продолжают продвигаться на фронте. По его мнению, одной из основных причин этого является длительная комплектация бригад, которые должны были заменить уставших военных на передовой.

Видео дня

Об этом он сказал в интервью французским СМИ. Президент отметил, что готовилось 14 бригад, которые планировали укомплектовать западным оружием.

"Как вы считаете, если из 14 укомплектовано 3, можно остановить [россиян]?" – спросил Зеленский.

Он отметил, что миллиардные пакеты помощи, одобренные партнерами, предусматривались для комплектования подразделений, которые должны быть резервами для ротации на поле боя. Кроме того, эти пакеты служили для обеспечения бригад, которые уже находятся на фронте и нуждаются в снарядах.

"Параллельно с этим готовились резервы. Мы на это потратили уже полтора года. Это просто постоянный процесс, когда ты восстанавливаешь свою армию. Когда мы говорили обо всех этих пакетах из ЕС и США, это укомплектование 14 бригад. Хотя бы 10, скажу откровенно. Потому что стоят ребята на поле боя. И должны быть ротации, им нужно отдохнуть. А как вы будете производить ротации, если бригады, которые должны стать им на замену, пусты?" – сказал Зеленский.

Он добавил, что Силы обороны Украины "безусловно" могут остановить продвижение россиян, но ценой жизни людей и время, пока продолжается укомплектование бригад.

Еще одной причиной является то, что российские штурмовики боятся возвращаться назад из-за угрозы убийства своими. У врага совсем другой подход, они не считают свои потери. Украина же борется за жизнь людей и имеет совсем другие ценности.

Зеленский также отметил, что россияне продвигаются из-за того, что у Украины есть ограничения на удары западным оружием вглубь России, по установкам и самолетам, которые обстреливают украинское приграничье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в испытывающих нехватку личного состава бригадах украинской армии в скором времени будет пополнение. Мобилизация в стране увеличилась, однако эти люди не сразу попадают на службу, поскольку проходят подготовку.

Издание New York Times сообщило, что в Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации ежемесячно в армию якобы набирают до 30 тысяч человек, хотя подтвердить такую статистику журналистам не удалось. Темпы примерно соответствуют мобилизации в России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!