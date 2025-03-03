Зеленский объяснил, почему прекращение огня невозможно без гарантий безопасности

Прекращение огня на линии фронта невозможно без гарантий безопасности. После предварительных договоренностей с РФ о перемирии оккупанты отправляли на фронт снайперов для "живой тренировки" на воинах ВСУ и гражданских, когда еще линия столкновения была в десятки раз меньше. Сейчас же враг применяет более широкий арсенал оружия и имеет более длинный фронт, поэтому соглашение о прекращении огня на самом деле будет ловушкой.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский 3 марта в ходе общения с украинской и британской прессой по итогам саммита в Лондоне. Говоря о прекращении огня, он отметил важность гарантий безопасности.

"Когда я стал президентом, у нас была контактная линия на востоке нашего государства с начала первых оккупаций 11 лет назад, где был "ceasefire" (прекращение огня. – Ред.). Почему я говорю в кавычках, потому что есть статистика, эти документы я передавал лидерам. 25 раз, начиная с первой оккупации Крыма и части востока. 25 раз официально срывала Россия прекращение огня. 25. И это когда официально договаривались, что будет прекращение огня, в Минских договоренностях и т.д.... Были сотни встреч", – вспомнил президент.

Он добавил, что оккупанты прибегали к жестокой тактике во время периодов перемирия:

"Я с военными в первые же дни своей каденции хотел выяснить для себя: почему, если есть прекращение огня, почему оно срывается. Мы приехали и смотрели. Россия тогда проводила такую тактику. Приезжали боевики – снайперы – и проводили живую тренировку. Шли с оккупированных частей нашей территории на востоке нашего государства и тренировались на живца".

Зеленский напомнил, что россияне убивали военных и гражданских, "попадали и в детей, было много разных прилетов".

"Страшная история, это дико. До полномасштабного вторжения это выглядело просто ужасно, они просто шли вдоль этой контактной линии, которая была в десятки раз меньше, чем сегодня. Когда они убивали нас, понятно, что наши парни отвечали. И вот что такое было "сисфайер". Но каждый день просто гибли люди. Не в том количестве, что во время полномасштабной войны, но гибли", – сказал президент.

По его словам, "если у вас нет окончания войны и нет гарантий безопасности – никто не способен контролировать прекращение огня на такой длинной линии фронта".

"И вопрос уже не о снайперах, а вопрос об артиллерии, дронах и другом тяжелом оружии", – предостерег украинский лидер.

Он добавил, что говорил коллегам о том, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну и может с помощью Европы заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну.

"И я говорил: это будет для всех неудачей, если заставят Украину без серьезных гарантий безопасности согласиться на "сисфайер". Представьте, что через неделю россияне убьют нас, а наши будут стрелять в их сторону. И что будет? Россияне скажут, это украинцы сорвали. Мы будем показывать доказательства, что это они. Кто от этого победит? Россияне, точно не мы, точно не США, не президент США и не европейские коллеги", – сказал Зеленский.

Поэтому, по его словам, "вся идея, что если будет ceasefire, будет окончание войны – ее недостаточно".

"И я это говорю как человек с практикой этой войны, как человек с практикой разговоров и договоренностей с Путиным во Франции в нормандском формате. Договоренность подписана о ceasefire. Это уже была моя с ним договоренность, с Германией с Францией, с Меркель и Макроном. И Эммануэль знает: он говорит, нам не нужные больше соглашения, он это знает, их выполнить невозможно, это ловушка. И поэтому я считаю, что мы провалим – провалим, если это будет называться просто ceasefire. То есть, это надо понимать, как это контролировать".

Зеленский добавил, что как только перемирие будет нарушено, война вспыхнет снова. Поэтому необходимо знать, кто сможет взять на себя контроль над режимом тишины на фронте:

"Если мы говорим о ceasefire, мы говорим: послушайте нас, пожалуйста, это будет неуспех для всех, нам это не нужно. А как только кто-то нарушит – нарушат россияне, я в этом уверен, но я не хочу сейчас спорить – никто не выиграет от этого. Потому что, как только мы увидим первые жертвы – один артиллерийский снаряд в школу – это все, все закончилось, просто закончилось, это продолжение войны и мы не знаем, в каком формате дальше. Вот о чем мы говорим, когда говорим, а кто будет контролировать: какие люди, какие силы".

Как сообщал OBOZ.UA, с итогами визитов в Великобританию и США Зеленский заявил, что Европа продемонстрировала четкую позицию поддержки Украины и показала, что может быть единой и готовой к сотрудничеству. По его словам, Украина и Европа едины в основном: чтобы мир был реальным, нужны реальные гарантии безопасности.

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