Зеленский отметил госнаградами 284 защитника: из них 186 – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля подписал 4 указа о награждении украинских воинов, стоящих на защите нашего государства от российской агрессии, государственными наградами. Всего награды получили 284 военнослужащих.

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186 Героев были награждены посмертно. Соответствующие указы появились на сайте главы государства.

Согласно указу №217/2023 госнаградами отмечены 99 защитников, из них 50 – посмертно. Указ №218/2023 предусматривает 152 военных. Посмертно награды присвоены 136 из них.

Указ №219/2023 содержит сведения о награждении госнаградами 53 защитников, а №219/2023 – еще 45.

Воинов отмечали орденами "За Мужество" (I, II и III степени), орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого (II и III степени), медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь", медалью "За безупречную службу" (III степени).

В этот день Зеленский наградил 284 украинских воинов, 186 из них посмертно.

Напомним, 3 апреля Зеленский посетил раненых военных в госпитале и вручил защитникам государственные награды. Глава государства поблагодарил воинов за мужество и пожелал им скорейшего выздоровления, а Украине – победы.