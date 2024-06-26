Зеленский ответил на петицию о бронировании от мобилизации для дальнобойщиков

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой предоставить бронирование от мобилизации дальнобойщикам. Глава государства поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос.

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Об этом говорится в ответе Зеленского на петицию № 22/225442-эп под названием "Добавить в категорию лиц, претендующих на получение брони от мобилизации, водителей осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки". С момента ее обнародования 3 мая она успела набрать необходимые 25 тыс. голосов.

Автором петиции указан Дмитрий Карягин. Ответ президента на него был обнародован 25 июня.

В ответе на петицию Зеленский поблагодарил "всех, кто приобщился к использованию такой формы взаимодействия власти и общества, как электронная петиция, и выразил соответствующую позицию".

Он добавил, что в петиции поднят вопрос о возможности внесения в список лиц, претендующих на освобождение от мобилизации, водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки и имеющих государственную лицензию на осуществление таких перевозок.

Зеленский также напомнил, что по Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности Украины является делом всего украинского народа, а военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в связи с военной агрессией РФ против Украины.

"Следовательно вопрос освобождения от призыва на военную службу во время мобилизации отдельной категории военнообязанных может решаться исключительно законом", – говорится в ответе на петицию.

Также президент напомнил, что с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому "комплексно пересмотрены" положения о категориях военнообязанных, не подлежащих призыву, и о порядке бронирования военнообязанных.

"Учитывая изложенное, а также то, что в соответствии с частью 9 статьи 4 и частью 2 статьи 14 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" организационное руководство мобилизационной подготовкой и мобилизацией в Украине осуществляется Кабинетом министров Украины, а Министерство обороны Украины через Генеральный штаб ВСУ планирует и осуществляет управление мероприятиями по мобилизации и демобилизации в ВСУ и участвует в проведении мобилизации и демобилизации в других военных формированиях, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалью с просьбой проработать поднятые в электронной петиции вопросы и о результатах их рассмотрения проинформировать автора", – заявил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, 26 июня в Минобороны Украины сообщили, что в приложении Резерв+ теперь отражается статус бронирования. Функция сейчас заработала в 340 тыс. военнообязанных.

Ранее в интервью OBOZ.UA нардеп, глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал о законопроектах, предлагающих узаконить механизм экономического бронирования.

Три варианта соответствующих проектов уже зарегистрированы в Верховной Раде.

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