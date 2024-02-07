Зеленский подписал закон об упрощении процедуры списания военного имущества: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 4 Закона "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины". Он предусматривает упрощение процедуры списания военного имущества.

Закон был возвращен с подписью главы государства во вторник, 6 февраля, о чем стало известно сиз карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

Этим документом в статью 4 были внесены изменения, определяющие особенности процедуры списания военного имущества во время действия военного положения.

Так, командир воинской части по представлению комиссии для списания военного имущества имеет право списывать закрепленное за воинской частью имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения (кроме оружия) стоимостью за единицу военного имущества или по одному акту до 100 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Списание он может производить без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе ВСУ.

Также командир в/ч имеет право принимать решение о необходимости проведения расследования причин и обстоятельств потери или уничтожения, досрочного износа, перерасхода военного имущества (кроме оружия) стоимостью за единицу или по одному акту до указанного размера.

Документ, подписавший Зеленский, также определяет особенности составления единого акта списания военного имущества в случае его утраты (уничтожения, разрушения) в результате военных (боевых) действий.

Отметим, что военное имущество – государственное имущество, закрепленное за воинскими частями, заведениями, учреждениями и организациями Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине упростили процедуру списания военно-медицинского имущества: аптечек, сумок и рюкзаков. Соответствующий приказ подписал министр обороны Рустем Умеров.

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