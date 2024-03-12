Зеленский подписал закон, решающий проблему сохранения биоматериала погибших военных

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта подписал закон, разрешающий проблему сохранения биоматериала погибших военных. Его в Верховной Раде приняли 7 февраля.

Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте парламента. Как пояснил народный депутат Украины Ярослав Железняк, этот закон позволит хранить и использовать для рождения детей репродуктивные клетки погибших военнослужащих и военнослужащих: ранее в Раде поддержали их утилизацию с марта этого года.

Как отмечается на сайте ВРУ, 12 марта президент вернул с подписью принятый в феврале депутатами Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда украинского народа".

По словам Железняка, этим законом законодатели исправили норму действующего законодательства в отношении военнослужащих в части обеспечения их права на биологическое отцовство (материнство).

Согласно принятым изменениям в действующее законодательство, в случае гибели защитника, его или ее репродуктивные клетки в течение трех лет с момента смерти будут безвозмездно сохраняться. По истечении этого срока хранение биоматериала может быть продлено за счет определенного в распоряжении владельца репродуктивных клеток лица.

Также в законе унормировано право физического лица, чьи репродуктивные клетки сохраняются в соответствии с действующим законодательством, оставить распоряжение по ним на случай своей смерти.

Если эти биологические материалы будут использованы для зачатия ребенка, их владелец признается отцом или матерью новорожденного младенца.

Также закон устанавливает, что волеизъявление лица, совершенное и удостоверенное нотариально, до вступления в силу закона, будет основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.

Напомним, упомянутый законопроект был внесен в Верховную Раду 30 января 2024 года. 7 февраля в парламенте его определили как неотложный, в тот же день законопроект был принят депутатами. "За" проголосовали 264 народных избранника.

9 февраля принятый закон был передан на подпись спикеру Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, а 13 февраля – направлен президенту Украины.

Этот законопроект появился в качестве реакции на другой закон, подписанный Зеленским в ноябре прошлого года. В нем предусматривался запрет продолжать хранение замороженной спермы погибших украинцев. Биологические материалы воинов, отдавших жизни в боях с оккупантами, этим законом предлагалось утилизировать. Процесс должен был стартовать с марта 2024 года.

Новая норма вызвала незаурядный общественный резонанс. Автор законопроекта депутат Оксана Дмитриева рассказала, что правка об утилизации была добавлена перед вторым чтением, а внесший ее нардеп Михаил Радуцкий пообещал, что до марта проблема будет решена и Рада "без колебаний" проголосует за необходимые изменения.

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