Зеленский: понимаем, какие документы на столе у врага, какой у него очередной замысел

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих совещаниях с военными и разведчиками. В частности, из доклада главы Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко стало известно о планах страны-агрессора России.

Об этом Зеленский сказал в понедельник, 4 марта, в своем вечернем обращении к украинцам. "Имеем понимание, какие документы на столе у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать", – отметил он.

Президенту докладывал также глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. "Наши специальные действия. Нам нужен четкий результат по уничтожению российской военной инфраструктуры и логистики. Больший результат. И это будет", – сказал гарант.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк отчитался относительно нашего противодействия российским ДРГ, которые терроризируют приграничные районы Украины, и коллаборантам. По его словам, есть хорошие результаты по обезвреживанию этих лиц.

Отдельное совещание Зеленский провел с министром обороны Рустемом Умеровым. Они говорили о поставках оружия, справедливом и правильном обеспечении бригад Сил обороны. Отдельный разговор был относительно дронов, в том числе дальнобойных.

"Главком Александр Сырский, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Продолжилась встреча именно по фронтовым вопросам и задачам. Наши операции и перспективы. При всех дефицитах возможности наших воинов уничтожать оккупантов не должны уменьшиться. Главком регулярно на передовой. Реальные боевые командиры с фронта, из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня же я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны", – рассказал глава государства.

Также президент заслушал доклад вице-премьера, министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Прежде всего, он докладывал о работе нашего морского экспортного коридора.

"Уже почти 30 миллионов тонн грузов обработали на морском пути. Это очень важно для времени такой войны. И я благодарен всем, кто работает в наших портах, на судах, всем, кто обеспечивает работу морского коридора, его безопасность", – отметил гарант.

Также имел место доклад из регионов относительно последствий российских обстрелов, в том числе атаки на Одессу, где люди потеряли свои дома из-за попадания российского "Шахеда". Зеленский поручил как можно быстрее помочь с новым жильем вместо потерянного.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский сменил командующего Сил поддержки ВСУ. Вместо Дмитрия Гереги назначен Александр Яковец.

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