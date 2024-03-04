Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил поддержки ВСУ. Вместо Дмитрия Гереги назначен Александр Яковец.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте офиса президента в понедельник, 4 марта. Причина такой ротации пока неизвестна.

Ранее Александр Яковец занимал должность начальника управления инженерных войск в Силах поддержки ВСУ

Как писал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после посещения воинских частей, которые держат оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях, анонсировал смену некоторых командиров бригад.

29 февраля Сырский рассказал, что посетил передовые позиции украинских воинов. По его словам, из-за активных наступательных действий противника на многих участках фронта ситуация остается сложной. Особенно она напряжена в Авдеевском и Запорожском направлениях, где штурмовые подразделения захватчиков пытаются прорвать оборону наших войск.

По словам главнокомандующего ВСУ, украинские защитники выбили врага, прорвавшегося на окраину населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

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