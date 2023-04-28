Зеленский поручил Залужному отправлять большинство военкомов из центров комплектаций на фронт: подробности
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному отправлять подавляющее большинство военных комиссаров на фронт защищать страну. В центрах комплектаций их рекомендовано заменить ранеными военнослужащими.
Об этом 28 апреля рассказал министр обороны Украины Алексей Резников на во время пресс-конференции в Military Media Center. По его словам, реформа центров комплектации давно уже актуальна.
"Есть одна из рекомендаций президента Украины Владимира Зеленского главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, давно сидящих на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт", – сказал глава Минобороны.
По словам Резникова, на место военкомом президент рекомендовал направлять получивших ранения военнослужащих, "Героев, которые знают, как правильно проводить работу по продолжению мобилизационных мероприятий".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ранее Резников рассказал, что мобилизация идет своим ходом, пока задача – научить уже набранных военных. В целом планы по призыву согласовываются высшим военно-политическим руководством и утверждаются в зависимости от необходимости доукомплектования ВСУ.
– По словам министра, об усилении мобилизации в связи с контрнаступлением ВСУ пока ничего не известно.
– Повестку мужчинам 18-60 лет в Украине, согласно последним изменениям законодательства, могут выписать не по месту жительства.
– Неявка по повестке предусматривает ответственность от штрафа до ограничения свободы.
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