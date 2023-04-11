План Генштаба еще не выполнен до конца: Резников рассказал, будет ли в Украине новая мобилизация

Объявлять новую мобилизацию в Украине сейчас не нужно. Генштаб "в спокойном темпе" совершает компенсацию.

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Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Delfi. В настоящее время приоритетное задание – обучение уже набранных военных.

Он отметил, что мобилизация была объявлена сразу после начала полномасштабной войны РФ. План мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ, еще не завершен.

"Мы план еще до конца даже не выполнили. У нас нет нужды объявлять новую мобилизацию", – отметил глава Министерства обороны Украины.

Резников заявил, что Генштаб "в спокойном темпе" компенсируют потери, понесенных Украиной, и успешно справляется с этой задачей. Он подчеркнул, что Силы обороны страны не испытывают дефицита в защитниках и занимаются теми солдатами, которые должны пройти специальную подготовку. Министр выразил благодарность партнерам за помощь в обучении военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время всеобщей мобилизации и военного положения в Украине призвать в ВСУ могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, у которых нет оснований для получения отсрочки. В то же время в Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий увеличение этого срока до пяти лет. Речь идет о тех солдатах или офицерах запаса, которые уже отвоевали на фронте и демобилизовались.

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