Зеленский посетил раненых военных в госпитале и вручил защитникам награды. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область посетил раненых защитников Украины в госпитале. Лидер государства осмотрел условия лечения военных, а также вручил награды им и медицинским работникам.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram главы государства. Президент пожелал нашим воинам скорейшего выздоровления и поблагодарил за службу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Благодарен представителям медицинской службы ВСУ, которые борются за победу для Украины. Здоровья вам, которое вы так же даете нашим ребятам", – добавил Зеленский.

Напомним: 18 апреля президент посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Авдеевке Донецкой области. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности, а также вручил награды бойцам.

Из рук президента военные получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней. Бойцы же, со своей стороны, подарили Зеленскому военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский сообщил, что из российского плена на родную землю за время полномасштабной войны удалось вернуть 2235 украинцев и украинок. Украинское государство делает все, чтобы освободить всех наших граждан, удерживаемых Россией;

– накануне президент сообщил, что Украина максимально готовится к 11-й встрече в формате "Рамштайн". По его словам, перспективы такого саммита вызывают здоровый оптимизм и прочат плодотворные результаты, причем не только для нашей страны, но и для всей антивоенной коалиции.

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