Зеленский приехал на Донетчину и посетил командный пункт. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта приехал в Донецкую область. Он сделал остановку у стелы на въезде в регион, давно ставшей знаковым местом, чтобы почтить память защитников, отдавших жизнь за Украину.

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Видео из поездки появилось в Telegram-канале главы государства. Также президент посетил командный пункт тактической группы "Покровск" и пообщался с воинами подразделений беспилотных систем.

Первую остановку на пути к самому горячему направлению на фронте Зеленский совершил возле уже легендарной стелы на въезде в Донецкую область. Тысячи и тысячи защитников и волонтеров, проезжающих мимо нее за годы войны, неизменно оставляют там свои автографы, флаги и шевроны прославленных в боях подразделений.

"Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Почет всем павшим героям. Спасибо всем, кто помогает Украине и поддерживает нас", – отметил Зеленский.

Далее президент направился в командный пункт тактической группы "Покровск", где встретился с командирами "Линии дронов", объединившей лучшие беспилотные подразделения ВСУ.

"Заслушал доклад об обороне Покровского направления, оперативной обстановке, выполнении задач. Отметил наших воинов государственными наградами. Командиры Мадяр, Ахиллес, Хасан, Верес и Земляк доложили о первых результатах работы "Линии дронов" во время операции на Курщине, а также на Донецком и других важных направлениях. Благодарю всех, кто помогает Украине и поддерживает", – поделился подробностями Зеленский.

Глава государства вместе с воинами обсудили дальнейшее развитие и масштабирование проекта, финансирование и дерегуляцию для большей самостоятельности подразделений.

Защитников, отличившихся на поле боя, президент наградил орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.

Также Верховный главнокомандующий пообщался с воинами 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка. Там, по его словам, глава государства заслушал "доклад об обстановке в полосе ответственности бригады, применении беспилотных систем, средств РЭБ и роботизированных комплексов, которые бригада производит самостоятельно".

"Пообщался с командирами подразделений по набору и обучению новых пилотов, потребностям в отдельных типах вооружения и техники. Отметил наших воинов государственными наградами. Спасибо за уничтожение оккупанта. Спасибо за службу", – написал президент.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, сколько украинцев вернули из российского плена. Освобождение военнопленных и гражданских узников, считает он, должно стать одним из первых ключевых шагов на пути к завершению войны. Об этом Украина говорит на всех уровнях контактов с США.

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