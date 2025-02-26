Зеленский присвоил генеральские звания двум полковникам ВСУ: чем они отличились

В среду, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский повысил в званиях двух военных. Он предоставил генеральские погоны двум полковникам ВСУ Олегу Апостолу и Андрею Лебеденко.

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Об этом говорится в соответствующих указах на сайте президента. Оба военных являются заместителями главнокомандующего ВСУ.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Апостолу Олегу Орестовичу – заместителю главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", – говорится в указе №146/2025.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику ЛЕБЕДЕНКО Андрею Валерьевичу - заместителю главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", – говорится в указе №147/2025.

Кто такой Олег Апостол

Олег Орестович Апостол родился в Ивано-Франковске в 1987 году. Украинский военный, заместитель Главнокомандующего ВСУ, командир 95 ОДШБр. Участник русско-украинской войны с 2014 года. Кавалер Креста боевых заслуг, полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого. Герой Украины с 2024 года.

В 2008 году окончил Национальную академию сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного по специальности "боевое применение и управление действиями подразделений аэромобильных войск".

С 2014 года участник боевых действий на востоке Украины. Вместе с бойцами четырежды заходил в Николаевку Донецкой области и проводил штурмовые действия укрепрайонов российских оккупантов.

В 2018 году стал командиром десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

После начала полномасштабного российского вторжения был участником обороны и освобождения населенных пунктов Николаевской области, во время чего было уничтожено и захвачено много вражеской техники.

С конца 2022 г. подразделения под руководством Олега Апостола выполняли успешные оборонные и штурмовые действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

На февраль 2024 года - командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. С августа 2024 года участвует в операции Сил обороны Украины на территории Курской области.

29 ноября 2024 г. назначен заместителем Главнокомандующего ВСУ.

Кто такой Андрей Лебеденко

В странский военный. Заместитель главкома ВСУ с февраля 2024 года. Ответственно за направление инноваций, а именно технологический компонент армии и боевых систем.

В открытых источниках информации о Лебеденко нет. Известно, что в 2022 он получил орден Даниила Галицкого.

Ранее также стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Эту должность занимал бригадный генерал Андрей Гнатов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного в Офисе президента Украины. Он перешел на новое место работы – заместителя министра обороны Рустема Умерова.

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