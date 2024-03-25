Зеленский присвоил звание генерал трем сотрудникам СБУ

Президент Владимир Зеленский присвоил звания "бригадный генерал" трем сотрудникам Службы безопасности Украины. Повышение получили Сергей Наумюк, Илья Витюк и Артем Борисевич.

Тексты соответствующих указов были опубликованы на сайте Офиса президента. Гарант подписал документы 25 марта 2024 года – в День СБУ.

Указом №177/2024 воинское звание бригадного генерала присвоено полковнику Наумюку Сергею Анатольевичу – заместителю председателя Службы безопасности Украины.

Свою должность он получил 25 мая 2023 года.

Указом №178/2024 звание бригадного генерала получил полковник Витюк Илья Анатольевич – начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Известно, что Витюк работает на указанной должности с 30 ноября 2021 года.

Указом №179/2024 глава Украины присвоил воинское звание бригадного генерала полковнику Борисевичу Артему Сергеевичу – начальнику Управления СБУ в Херсонской области.

Он занял это кресло 7 сентября 2022 года.

Как писал OBOZ.UA, в Украине 25 марта отмечают годовщину создания Службы безопасности. Именно в этот день 1992 года Верховная Рада приняла решение о создании СБУ. На сегодняшний день Служба безопасности является одной из ключевых составляющих сил безопасности и обороны нашей страны.

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