Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предупредил, что страна-агрессор Россия может готовить нападение на страны Европы под чужим флагом. Глава государства отметил, что уже летом этого года РФ планирует снова развернуть свои войска на территории Беларуси.

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Зеленский напомнил, что именно под предлогом "военных учений" Россия накапливала войска вокруг Украины, что в итоге привело к полномасштабной войне. Об этом украинский президент заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент заявил, что не только Украина, но и другие страны Европы могут пострадать от вооруженной агресии РФ. Также отметил, что Европе пора стать самодостаточной и объединенной, чтобы быть готовой дать отпор российской агрессии.

"Сейчас мы не может исключить возможность того, что Америка может сказать нет Европе в вопросах, которые угрожают ей. Много лидеров говорили о Европе, которая нуждается в собственной армии – армии Европы. Я действительно считаю, что время пришло – Вооруженные силы Европы должны быть созданы", – сказал Зеленский.

Кроме того, украинский президент предупредил, что россияне могут совершить агрессию даже без распознавательных знаков, как это уже происходило в 2014 году на территории Крыма. Поэтому, отметил Зеленский, страны Европы должны быть готовы к любому повороту событий.

"Если Россия начнет операцию под фальшивим флагом или просто без распознавательных знаков из Беларуси, так само, как забрали Крым в 2014 году, как быстро союзники дадут ответ? И дадут ли они ответ вообще?", –отметил президент.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп не предаст Украину. По его словам, глава Белого дома не может начать свое президентство с разгрома Запада и позволить российскому диктатору Путину унизить НАТО.

Ранее сообщалось, что европейские партнеры Украины встревожились из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Некоторые политики даже стали сравнивать контакт с главарем Кремля с Мюнхенским соглашением 1938 года. Однако на самом деле Трамп поставил Путина перед сложным выбором, оставив военному преступнику выбор из двух проигрышных вариантов.

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