Зеленский провел очередную Ставку Главнокомандующего: главная тема – Соледар и Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники заседания обсудили ситуацию на фронте, в частности, бои в районе Бахмута и Соледара.

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Об этом сообщил сам глава государства. Он заверил, что защитники, защищающие эти города, будут снабжаться боеприпасами и всем необходимым "оперативно и бесперебойно".

"Провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на основных направлениях фронта. Отдельное внимание уделили боям в Бахмуте и Соледаре. Отмечаю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Напоследок шла речь об усилении ВСУ техникой и вооружениями, поступающими от партнеров", – рассказал о ходе заседания Ставки Зеленский.

Напомним, утром 12 января в Институте изучения войны констатировали, что войска РФ не захватили Соледар. Бои за этот город продолжаются. Кроме того, в ближайшее время российским оккупантам вряд ли удастся оцепить или захватить Бахмут.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются взять под контроль Соледар и пути снабжения подразделений ВСУ. Эти попытки приводят к огромным потерям в рядах захватчиков, утверждают в украинском Генштабе.

А в Минобороны Украины днем 12 января в очередной раз заявили, что "подступы к городу усеяны телами убитых захватчиков", а о полной оккупации Соледара говорить преждевременно.

В конце концов, 12 января даже во вражеском минобороны перестали вообще упоминать о Соледаре, ограничившись общей фразой об "успехах на Донецком направлении".