Зеленский провел селектор и поручил найти дополнительные опции защиты для Харькова: какая ситуация в регионах после российских атак

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальный селектор по ситуации в регионах после российских атак на энергетическую инфраструктуру. Особое внимание было уделено Киеву, Харькову и еще нескольким областям, где из-за повреждения энергосетей сотни тысяч людей остались без отопления и электричества.

Глава государства поручил срочно найти дополнительные опции защиты для Харькова и обеспечить скорую помощь населению. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел специальный селектор. Доклады по ситуации в регионах, где сложнее всего с точки зрения энергетики. Прежде всего это Киев и Киевщина, Харьков и область, Черниговщина, Сумщина, Днепровщина, Запорожье", – говорится в сообщении.

Президент отметил, что в столице более 1200 многоквартирных домов до сих пор без отопления, особенно на Дарнице и на левом берегу города. Был определен порядок действий и ожидаются доклады о сроках реализации мероприятий уже сегодня вечером.

"Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными – надо действовать быстрее", – указал президент.

Глава государства также поручил проверить готовность социальной инфраструктуры — школ, пунктов поддержки, обогрева и горячего питания, а также обеспечить мобильную связь.

Премьер-министру Украины поручено вместе с министром финансов проанализировать возможности, в частности, Киева закупить срочно все то, что сейчас реально необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения.

Министр энергетики держит постоянный контакт с партнерами и местными руководителями для определения дополнительной поддержки и альтернативных источников генерации электричества и теплоснабжения.

Для Харькова Зеленский поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с министром обороны определить дополнительные опции защиты от возможных атак.

Он также поблагодарил всех ремонтных бригад, энергетиков и специалистов ГСЧС.

"Спасибо всем, кто привлечен сейчас к восстановительным работам, работает в ремонтных бригадах, на объектах энергетики. Профессионализм наших энергетиков, ГСЧС Украины, многих ремонтных бригад беспрецедентна. Важно, чтобы все руководители областного и местного уровня работали так же профессионально. Слава Украине!" - добавил Зеленский.