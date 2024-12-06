Зеленский пообщался с премьером Италии Мелони: обсудили новый пакет помощи и ситуацию с безопасностью

В пятницу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. Лидеры обсудили важные вопросы, связанные с ситуацией безопасности и поддержкой Украины на фоне продолжающейся агрессии России.

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Об этом Зеленский сообщил в своих социальных сетях. По его словам, речь шла о новом пакете военной помощи от Италии.

"Провел телефонный разговор с Джорджей Мелони. Рассказал об актуальной ситуации на поле боя. Мы обсудили продолжение военной поддержки Украины, в частности ускорение предоставления очередного, 10-го пакета помощи", – рассказал президент.

Он отметил, что они также договорились усилить координацию между европейскими лидерами для обсуждения ситуации с безопасностью в регионе и увеличения поставок систем ПВО для Украины.

Джорджа Мелони со своей стороны выразила "360-градусную поддержку" Украине в противостоянии российской агрессии.

Как отметили в ее офисе, Италия продолжит снабжать Украину необходимой помощью для достижения справедливого мира.

Лидеры обсудили дипломатические инициативы в преддверии заседания Европейского совета 19-20 декабря.

Также итальянский премьер подтвердила обязательство Италии провести конференцию по восстановлению Украины, запланированную в Риме на 2025 год.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони в Риме обсудили План победы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины. По всей вероятности, он будет одобрен до конца 2024 года.

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