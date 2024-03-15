Зеленский провел важные военные совещания: определили уязвимые места врага. Фото

В пятницу, 15 марта, в Офисе президента прошли военные совещания. На них были определены самые уязвимые места врага и они были очень важны.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский. Он рассказал, что заслушал доклад главкома Александра Сырского, только что вернувшегося из Авдеевского направления. Он рассказал о ситуации там, на месте и на других ключевых участках фронта.

"Во-вторых, вместе с главкомом, начальником ГШ Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, главой СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили места мы можем нанести ему наибольший вред", – подчеркнул президент.

Он также пообещал, что стране-оккупанту предстоят еще больше атак от украинских военных. Во время совещания президент подчеркнул, что чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны.

В-третьих, Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения этих и будущих операций.

"В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа", – резюмировал президент.

Накануне, 14 марта, Владимир Зеленский заявил, что работники оборонных предприятий нашли способ усилить Украину. На поле боя будет еще больше нашего оружия.

Ранее Украина заявила, что готова согласиться на условие не поражать цели на территории России ракетами Taurus, если Берлин передаст их. То, что такие обязательства Украина четко выполняет, могут подтвердить страны, уже передавшие украинской армии оружие с подобными ограничительными условиями.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер призвал Шольца поддержать британское предложение по Taurus. Он назвал предложенный "кольцевой обмен" возможностью обеспечить Украину дальнобойным оружием.