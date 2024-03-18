Зеленский провел заседание Ставки и заслушал доклад Сырского: названы ключевые вопросы

Президент Владимир Зеленский 18 марта организовал новое заседание Ставки верховного главнокомандующего Украины. Главком ВСУ Александр Сырский представил доклад по основным направлениям активных действий.

Об этом гарант сообщил на своем канале в Telegram. Также были представлены доклады о расходах и поступлении боеприпасов, разведданных, состоянии выполнения заключенных контрактов и контрактов на будущие периоды (закупка и производство техники, вооружения, снарядов).

Также президент заслушал доклады касательно выполнения предыдущих решений Ставки.

"Во-первых, по защите объектов критической инфраструктуры: энергетика, водо- и газообеспечение. Доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, глав правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова и "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Во-вторых, о продолжении строительства оборонительных рубежей. Заслушали премьер-министра и главу специальной службы транспорта Министерства обороны Богдана Бондаря. Работа продолжается", – рассказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– 15 марта в Офисе президента Украины прошли военные совещания. На них были определены самые уязвимые места российских оккупационных войск.

– Главнокомандующий Александр Сырский заявлял, что ВС РФ продолжают сосредотачивать усилия на наступательных действиях в пределах Авдеевского направления.

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