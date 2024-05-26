Зеленский: Путин не отмоет свои маленькие ручки от крови, ответ будет

В мире долгое время царил страх перед Россией, поэтому другие страны пытались искать баланс с государством-агрессором, чтобы "не будить зверя". Тактика не сработала и уже вылилась в огромные невосполнимые человеческие жертвы в Украине.

Российскому диктатору Владимиру Путину на эти жертвы плевать так же, как и на собственных граждан, но он "ручки свои маленькие от крови не отмоет", ответить за содеянное непременно придется. Об этом в ходе интервью для СМИ из Центральной Азии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул: государства в Центральной Азии, появившиеся на руинах СССР, стараются поддерживать дружеские отношения с РФ из-за страха стать следующей жертвой агрессии. И подобный подход не так давно царил во всем мире.

"Долгое время это (страх перед Россией. – Ред.) было тенденцией всего мира. Все находили баланс с русскими, с их политикой – экономической, милитари и так далее – для того, чтобы не будить зверя. Но дело в том, что зверь никого не спрашивает. Он просыпается, когда он хочет. Путину абсолютно наплевать на понимание вообще человеческой жизни. Мало того... ему наплевать же и на своих. И гражданских, и военных", – подчеркнул глава государства.

В качестве примера он привел потери оккупационных войск в ходе начавшегося порядка двух недель назад наступления на севере Харьковской области. Соотношение потерь среди военных Украины и РФ в этот период составляет 1 к 8.

"И скажите, где-то дается эта статистика? Или ему это интересно? До этого в неделю порядка двух -трех тысяч российских военных гибли. Тысячи российских военных убиты. Я постоянно получаю статистику. То есть две-три тысячи семей потеряли своих детей... Да ему наплевать! Я бы другое, честно говоря, слово употребил вместо "наплевать". Абсолютно! Он в это время в бане. Или где он там? В СПА, которые нам показывали не единожды", – подчеркнул Зеленский.

При этом украинский президент убежден: за многочисленные преступления и кровопролитие российский диктатор непременно ответит.

"Но ручки он свои маленькие не отмоет, конечно же, от всего этого кровопролития. И в любом случае будет ответ. И в любом случае он будет справедливым. Вопрос – чтобы мир не посыпался", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул: крайне важно, чтобы весь мир объединялся в противодействии любому агрессору, несущему мир и разруху. Ведь у страны, оказавшейся с Россией один на один, мало шансов на то, чтобы устоять.

"Мир должен объединяться. Не выдержит ни одна из стран, ни Кыргызстан, ни Казахстан, у которого хорошие связи с Китаем... Никто не выдержит полномасштабной войны с русскими в одиночку. И Украина не в одиночку. Украина борется своими людьми. Она сама, в начале полномасштабного вторжения мы были одни и были сами. Потом мы договорились с партнерами. Где-то санкции, где-то оружие и так далее", – сказал президент.

Зеленский добавил, что считает наивным продолжение продемонстрировавшей свою несостоятельность тактику "умиротворения агрессора".

"Разве надо еще кому-нибудь пробовать: а вот, может быть, к нам Путин относится по-другому? А может надо всем делать так, чтобы он думал о своем выживании, о своей безопасности? Чтобы русские думали о том, как им не потерять независимость своей страны? Не угрожая. Просто показав, какой мир объединенный, какой он сильный. Мне кажется, в этом задача", – сказал президент.

Также Зеленский отметил: важно, чтобы мир местами действовал на опережение – иначе цена промедления может быть ужасающей.

"Когда я просил у президента Байдена вводить санкции против Кремля, Путина, его окружения, против их энергетики до момента вторжения, чтобы он знал, что будет больно, чтобы их люди знали, что будет больно экономически – никто не слышал. Все сказали: ну, сначала шаг русские, а потом мы сделаем соответствующие шаги. И что в итоге? В итоге большие потери. Большие человеческие невосполнимые потери. Мне кажется, что вот это катастрофа", – резюмировал он.

Напомним, ранее Зеленский объяснил СМИ Центральной Азии, почему украинцы испытывают ненависть и злость ко всему российскому. Из-за войны, горя и смертей, которые принес так называемый "брат" и сосед на украинскую землю, украинцам сложно даже разговаривать на языке агрессора.