Зеленский – СМИ Центральной Азии: у нас ненависть и злость ко всему русскому из-за этих смертей

Из-за жестоких ударов, которые наносит Россия и которые сопровождаются многочисленными жертвами среди украинцев, у большинства представителей нашего народа появилась злость и ненависть ко всему русскому. Преступления и агрессия РФ привели к тому, что даже разговаривать на русском языке многим украинцам стало тяжело.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время интервью для журналистов из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Оно состоялось на руинах разрушенной российским ударом типографии в Харькове.

Одна из присутствовавших на встрече с Зеленским журналисток обратилась к нему с просьбой отвечать на заданные вопросы на русском языке. Так, объяснила она, можно будет избежать неточностей в переводе для живущих в странах Средней Азии людей. Ведь многие из них свободно владеют русским языком.

В ответ Зеленский признался, что преступления России сформировали у многих украинцев стойкое неприятие ко всему русскому, включая язык государства-агрессора.

"Знаете, у нас в какой-то момент вообще стало очень сложно даже говорить по-русски. Конечно, у нас знают украинский, русский, английский. А молодые люди вообще много языков уже знают, очень образованные – и я очень этому рад... Вот вам пример. Вот такие ежедневные удары страны Россия, которую считали другом и соседом долгие годы харьковчане, например. Мы с вами находимся в типографии, вот что осталось", – обратил внимание собеседников президент на руины и пепелище уничтоженной Россией типографии, где проходила встреча.

Зеленский напомнил, что в здании типографии вследствие атаки РФ 23 мая погибли семь сотрудников, преимущественно женщины, а более 20 человек получили ранения.

"В принципе, все знают, все говорят, но, понимаете, прямо ненависть и злость ко всему русскому из-за всех этих смертей – они есть. И мы должны это признавать. Притом что мы просто – абсолютно справедливо! – защищаем свою страну, свои дома и людей, детей. Не всегда получается. Собственно, вот вы свидетели этому", – снова указал на руины вокруг глава государства.

Зеленский отметил, что после начала полномасштабной агрессии России изменилось отношение украинцев и к Беларуси, ведь с территории этой страны в Украину заходили российские войска и летели российские ракеты. В то же время к народу этой страны украинцы, по словам главы государства, по-прежнему относятся с уважением.

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что Россия собирает на границе новую группировку войск к северо-западу от Харькова и готовит наступление.

Тем временем майор запаса ВСУ Алексей Гетьман называет очень вероятным наступление армии РФ на Сумщину. Он предполагает, что там враг либо небольшими группами будет точечно атаковать границу, либо попытается создать плацдармы – так же, как на Харьковщине.

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