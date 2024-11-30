Зеленский: РФ убила четырех человек в Царичанке, мы ежедневно защищаемся от этого бесчеловечного давления

Российские военные преступники вечером 30 ноября нанесли удар по Днепровскому району Днепропетровской области. В результате очередного преступления РФ погибли четыре человека, еще более 20 получили ранения. В настоящее время на месте удара идет спасательная операция.

Видео дня

Об этом в обращении к стране сообщил президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что удар россиян пришелся по поселку Царичанка.

"Сейчас на Днепровщине продолжается спасательная операция после ракетного удара. Повреждена обычная гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка. В настоящее время известно, что четыре человека убиты этим российским ударом. Мои соболезнования", – отметил глава государства.

"Сброс с дрона на автобус. Четыре раненых. И так почти каждый день Украина защищается от этого совершенно бесчеловечного давления", – сказал президент.

Однако партнеры Украины продолжают помогать украинским защитникам, отметил Зеленский. Он поблагодарил Нидерландов "за пусковые установки для "пэтриотов", а также напомнил о новой партии военной помощи от Литвы и о том, что Соединенные Штаты готовят "важный сильный военный пакет" на 725 миллионов долларов.

"Норвегия приняла решение о большей финансовой поддержке для Украины на следующий год, и это то, что придает уверенности, больше трех миллиардов. Есть решение Люксембурга о средствах на закупку оружия для наших сил обороны Украины. Ценим и решение Британии по поводу санкций против российского теневого танкерного флота", – добавил президент.

В свою очередь аппарат украинского лидера "готовится к достаточно активной работе в декабре".

"Есть решения, которые могут быть реализованы именно на этой неделе и месяце ради нашей общей безопасности – ради Украины и всех, кто действительно хочет, чтобы эта война завершилась как можно быстрее и, что очень важно, справедливо", – подчеркнул Зеленский.

Традиционно выражая благодарность украинским защитникам, глава государства особо отметил за бои на этой неделе 38-ю отдельную бригаду морской пехоты, 68-ю отдельную егерскую бригаду и 14-ю бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины, действующие на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Россия совершила 1120 массированных атак – и это только против энергетики Украины.

Глава государства подчеркнул, что делает это враг сознательно, стремясь нанести как можно больший ущерб гражданскому населению. Москва кичится своими действиями и угрожает усилить эти атаки.