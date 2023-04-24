Зеленский: Россия не способна победить Украину, поэтому выдумывает, что 'воюет с НАТО'

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему страна-агрессор Россия заявляет своему обществу, что "воюет с НАТО". На самом деле, в РФ стыдятся того, что не могут победить на поле боя Украину – страну, которая меньше в 40 раз.

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Об этом глава украинского государства сказал в интервью изданию Al Arabiya. Он отметил, что такие заявления России просто смешные, ведь никаких войск Североатлантического альянса на территории нашей страны нет.

"Россия воюет с Украиной. Она неспособна воевать честно и уже говорит, что воюет с НАТО, потому что стыдно признать, что страна, которая в 40 раз больше Украины, неспособна нас победить", – заявил президент.

Он подчеркнул, что Альянс не ведет войну против России, ведь это союз не для наступлений. Никаких войск блока нет на территории РФ.

"Я не вижу ни одного НАТОвца, который убивал бы россиян на территории РФ или где бы там ни было", – сказал Зеленский.

Он добавил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину все больше государств, которые имеют общую границу с РФ или хоть какие-то связи с этой страной, хотят стать членами блока. Причина в их стремлении обезопасить себя от возможной российский агрессии.

После того, как РФ напала на Украину, другие страны захотели иметь от этого государства сельскохозяйственную, энергетическую и экономическую независимость.

"Увидели, как они перекрывают коридоры с хлебом из Украины – поняли, что они (россияне. – Редю) будут выкручивать руки всегда, всюду, чтобы достичь своего результата. Теперь все эти страны хотят в НАТО – защититься", – добавил украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, что Украина не откажется от обороны Бахмута. Такой шаг помог бы врагу расширить фронт и дал бы военным РФ и ЧВК "Вагнер" шанс захватить больше наших земель.

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