Зеленский: ситуация на Харьковщине стала еще более стабилизированной, в Донецкой области чрезвычайно сложно

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте, отметив, что ситуация на Харьковщине стала еще более стабилизированной, а вот на Донбассе сейчас очень сложно. Он подчеркнул, что мы должны делать все, чтобы у Украины был результат, и сами обязаны создавать для себя шансы на победу.

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Такое заявление глава государства сделал во время вечернего видеообращения. Президент поблагодарил всю команду Украины, которая работает ради нашего государства и людей на европейском направлении.

По его словам, сегодня имеем значительный прогресс в нашем движении в Евросоюз. В частности, ЕС утвердил переговорную рамку для Украины, определяющую формат и порядок переговоров о вступлении. На следующей неделе переговоры начнутся.

"Это реально исторические вещи. Украина есть и будет частью единой Европы всегда. Сегодня я утвердил состав делегации Украины для начала переговоров о вступлении. Также хочу поздравить и Молдову – весь народ Молдовы и госпожу президентку Санду. Сегодня утверждена переговорная рамка Евросоюза также для Молдовы. И это важно, чтобы каждая страна, каждое общество, реально исповедующее европейские ценности и стремящееся к реальной европейской силе, – чтобы каждый такой народ был вместе со всеми другими в объединенной Европе", – отметил Зеленский.

Он также рассказал, что сегодня пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой, поблагодарил за поддержку нашей обороны, наше евроинтеграционное движение и инициативу – Саммит мира. Стороны также обсудили дальнейшие шаги перед саммитом НАТО в Вашингтоне и реализацию пунктов Формулы мира. Польша может помочь нам привлечь другие государства для совместной работы ради мира. Усилия каждого могут принести пользу всем.

Кроме того, сегодня было много внимания уделено фронту – нашим военным и их перспективам. Президент получил доклад председателя Службы внешней разведки и главнокомандующего.

"Горжусь всеми нашими людьми, которые очень стойко, очень храбро сейчас отражают русские штурмы. Харьковщина – ситуация стала еще более стабилизированной. И это – заслуга наших воинов. Донетчина – очень сложно. Особенно это Покровское направление – десятки российских атак ежесуточно. Очень важно выстоять там, уничтожать оккупанта и не давать России никакого повода надеяться на то, что в войне против России что-то удастся. Мы можем и должны выбивать для Украины результат. Во всем. Всегда. Когда есть возможность, когда есть шансы, и когда мы сами обязаны создавать для себя шансы на победу. На успех Украины", – сказал Зеленский.

Отдельно он выразил благодарность сборной по футболу, вырвавшую волевую победу на Евро-2024.

"Каждый раз, когда ребята давят, пытаются, стремятся победить, все удается. Я говорил сегодня с ними перед матчем, и с Сергеем Ребровым, и с Андреем Шевченко, с ребятами. Очень надеялся, что будет хороший результат для Украины, наших людей, для того, чтобы всех поддержать. По пути к нашей победе каждая победа нужна. И сегодня этот результат сборной есть! Спасибо всем, кто придает Украине сил! Спасибо всем, кто сражается и верит – верит, что победим! Слава Украине!" – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно иметь никаких территориальных ограничений, как их не имело и Соглашение об ассоциации с ЕС. В Еврокомиссии есть специальная процедура, которая предусматривает рекомендацию по странам, где часть территории не находится под контролем государства.

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