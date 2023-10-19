Зеленский: следующая большая международная встреча по формуле мира состоится на Мальте в этом месяце

Следующая крупная международная встреча по формуле мира состоится на Мальте. Мероприятие пройдет уже в этом месяце.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения к украинскому народу вечером 19 октября. Глава государства незадолго до этого завершил разговор со своим американским коллегой Джо Байденом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как всегда, содержательный разговор – союзнический. Сильный сигнал поддержки – столько, сколько нужно, чтобы победить. Я благодарен президенту Байдену, Конгрессу – обеим партиям – и всему американскому народу за мощную помощь и за лидерство – лидерство, которое помогает объединить мир ради защиты жизни и международного порядка, основанного на правилах. Украинцы знают, насколько важно крепкое единство в защите от террора, от агрессии. Единство здесь, в нашей стране. Единство в странах-партнерах, в частности в Америке. Единство мира", – заявил президент.

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По его словам, стороны обсудили дальнейшие совместные шаги по защите свободы. Также была обсуждена оборонная поддержка.

"Среди прочего то, что "Атакамсы" могут помочь нам ускорить освобождение Украины от оккупанта. Конечно, мы говорили и о сохранении помощи Украине в следующем году – о весомом пакете поддержки для нашего государства. Америка будет поддерживать имплементацию формулы мира, и я проинформировал президента Байдена о следующей большой международной встрече по формуле мира, которая состоится на Мальте в этом месяце", – добавил Зеленский.

Глава государства спросил Байдена о его визите в регион Ближнего Востока и о его взгляде на дальнейшее развитие ситуации.

"Однако воспринимаем тот факт, что нужно избежать дальнейшей дестабилизации и разжигания войны еще и в этом регионе мира. Украинцы и американцы – мы сочувствуем всем жертвам трагических событий. Украина готова работать вместе и с Америкой, и со всеми партнерами ради стабилизации ситуации и спасти как можно больше жизней", – сказал украинский лидер.

Кроме того, он 19 октября провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем: "О том, как институции ООН могут помочь нашей стране, нашим людям в течение зимы. Говорили и о продовольственной безопасности – о маршрутах экспорта продовольствия из Украины в Черном море, о необходимости защиты для украинских портов от российских террористических ударов, пригласил г-на генерального секретаря на продовольственный саммит – саммит нашей гуманитарной инициативы "Зерно из Украины", который состоится в ноябре.

Зеленский отметил и активное участие ООН в глобальных усилиях по формуле мира и готовность послать представителя ООН на следующую встречу в формате советников.

"Конечно, мы обсудили и ситуацию в Израиле, в Палестине, в целом на Ближнем Востоке. Весь мир должен быть консолидирован, чтобы в каждом регионе мира – везде на земле – царил мир. И что бы ни происходило, все стороны должны заботиться о том, чтобы обычные гражданские люди получали необходимую помощь и могли спастись от боевых действий. Любые формы террора и разжигание войны недопустимы", – добавил гарант.

Он проинформировал, что день начал с рабочей поездки по городам Киевской области, пострадавшим от российской оккупации.

"Благодарен всем, кто работает над восстановлением всего того, что было разрушено оккупантом. Украина не осталась в одиночестве – нам помогают и правительства разных стран, и благотворители. Конечно, нужно сделать очень много – очень многое отстроить, восстановить, чтобы в Украине не осталось ни одной руины Но вся эта работа основана на одном – на искренности сердец людей, которые с нами, так же ценят жизнь, и свободу, и смелость, как мы в Украине. Я верю, что именно таких людей в мире большинство. И надо и дальше делать все возможное и невозможное, чтобы мировое большинство было с Украиной", – акцентировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые умелым управлением беспилотниками помогают Силам обороны уничтожать врага. Он назвал дроны важным оружием в войне с агрессором РФ.

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