Зеленский сменил руководителей департаментов СБУ в шести областях: что происходит

Президент Владимир Зеленский провел несколько кадровых изменений в Службе безопасности Украины. В частности, он уволил нескольких руководителей областных управлений СБУ и назначил их на аналогичные должности в других регионах.

Кадровые перестановки произошли в Николаевской, Закарпатской, Волынской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Соответствующие указы в среду, 1 мая, были опубликованы на сайте Офиса президента.

Так, указом №258/2024 был уволен Неведров Дмитрий с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. А уже указом №259/2024 Неведров назначен на аналогичную должность в Днепропетровской области.

Указом №260/2024 был уволен Кононенко Сергей с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. А указом №261/2024 Кононенко назначен на аналогичную должность в Закарпатской области.

Указом №262/2024 был уволен Рудницкий Иван с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области. Следующим указом №263/2024 Рудницкий назначен на аналогичную должность в Волынской области.

Указом №264/2024 был уволен Лисененко Николай с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Волынской области. А уже указом №265/2024 он был назначен на аналогичную должность в Николаевской области.

Также президент уволил с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка. Он занимал этот пост с 30 ноября 2021 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января Владимир Зеленский уволил своим указом Романа Семенченко – начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

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